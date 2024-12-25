Губерниев назвал лучших спортсменов 2024 года

«Главные герои 2024 года для меня — это каноист Захар Петров, пловцы Илья Бородин и Мирон Лифинцев, — сказал Губерниев “СЭ”. — Но я все-таки выделю Петрова. Он не плыл по течению, преодолевая очень многое. Даже в его команде говорили: “Ты собрался на Олимпиаду в Париж? Ты что — предатель?” Но Захар выдержал, прошел через все трудности и сложности и выступил в Париже. Спортсмен со своей позицией, не побоялся и стал героем спорта. И хочу отметить Евгения Архипова, президента Федерации по гребле за такой выдающийся год».