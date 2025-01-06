В Москве напали на гребца Кирилла Ляпунова

По данным канала, все случилось еще ночью 3 января. В столичную больницу с серьезными травмами с трудом самостоятельно пришел 38-летний гребец-байдарочник. У него обнаружили перелом скулы и глазницы и многочисленные ушибы глаз, век и лица. Спортсмена госпитализировали в отделение челюстно-лицевой хирургии.