Губерниев — об избиении Ляпунова: «Хотелось бы, чтобы Кирилл вел себя аккуратнее и завязывал со спиртным»

Серебряный призер чемпионата Европы и участник Олимпийских игр в Рио‑де‑Жанейро был избит неизвестными прохожими в центре Москвы ночью 3 января. 38-летний Ляпунов самостоятельно прибыл в больницу, а сейчас находится дома. Cпортсмен признался, что ничего не помнит.



«Я все-таки не Ирина Волк, могу пожелать Кириллу Ляпунову только здоровья. Федерация дала комментарий, теперь нужно узнать все подробности. Хотелось бы, чтобы Кирилл вел себя аккуратнее и завязывал со спиртным», — сказал Губерниев.