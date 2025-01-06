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Губерниев — об избиении Ляпунова: «Хотелось бы, чтобы Кирилл вел себя аккуратнее и завязывал со спиртным»

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым отреагировал на ситуацию с избиением гребца-байдарочника Кирилла Ляпунова.

Источник: Sport24

Серебряный призер чемпионата Европы и участник Олимпийских игр в Рио‑де‑Жанейро был избит неизвестными прохожими в центре Москвы ночью 3 января. 38-летний Ляпунов самостоятельно прибыл в больницу, а сейчас находится дома. Cпортсмен признался, что ничего не помнит.

«Я все-таки не Ирина Волк, могу пожелать Кириллу Ляпунову только здоровья. Федерация дала комментарий, теперь нужно узнать все подробности. Хотелось бы, чтобы Кирилл вел себя аккуратнее и завязывал со спиртным», — сказал Губерниев.