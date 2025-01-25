Храмцов стал серебряным призером чемпионата Океании по гребному слалому

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Россиянин Дмитрий Храмцов стал серебряным призером открытого чемпионата Океании по гребному слалому в соревнованиях каноэ-одиночек (С-1), который проходит в Австралии.
Победителем соревнований стал британец Адам Берджесс с результатом 104,25 секунды. Храмцов показал время 104,95 секунды, третьим стал австралиец Тристан Картер (105,09).
Еще один россиянин Александр Харламцев занял седьмое место (108,2), но стал чемпионом в молодежном зачете (до 23 лет).
Еще один представитель России Иван Козлов завоевал золото в молодежном зачете в соревнованиях байдарок-одиночек (104,44), в генеральной классификации он показал 17-й результат.
У женщин бронзу в молодежном зачете взяла россиянка Марина Новыш в соревнованиях каноэ-одиночек (127,46), в общем зачете она стала 10-й.