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Храмцов стал серебряным призером чемпионата Океании по гребному слалому

Россиянин Храмцов завоевал серебро чемпионата Океании по гребному слалому.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Россиянин Дмитрий Храмцов стал серебряным призером открытого чемпионата Океании по гребному слалому в соревнованиях каноэ-одиночек (С-1), который проходит в Австралии.

Победителем соревнований стал британец Адам Берджесс с результатом 104,25 секунды. Храмцов показал время 104,95 секунды, третьим стал австралиец Тристан Картер (105,09).

Еще один россиянин Александр Харламцев занял седьмое место (108,2), но стал чемпионом в молодежном зачете (до 23 лет).

Еще один представитель России Иван Козлов завоевал золото в молодежном зачете в соревнованиях байдарок-одиночек (104,44), в генеральной классификации он показал 17-й результат.

У женщин бронзу в молодежном зачете взяла россиянка Марина Новыш в соревнованиях каноэ-одиночек (127,46), в общем зачете она стала 10-й.