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Бежавшая в РФ от мобилизации на Украине гребчиха намерена попасть в российскую сборную

ГЕНИЧЕСК, 28 января. /ТАСС/. Четырехкратная чемпионка Украины, мастер спорта международного класса по академической гребле Лариса Жалинская видит в себе потенциал пробиться в состав сборной России. Об этом она заявила ТАСС после круглого стола «Спорт как оружие в войне на Украине» в Геническе Херсонской области.

Источник: Кадр из трансляции

«Конечно, вижу [в себе потенциал пробиться в сборную России], поэтому есть планы участвовать дальше во всероссийских соревнованиях, отбираться в какой-то экипаж конкурентоспособный, может быть, это будет парная четверка, может быть, какой-то другой класс лодки, и пробовать, конечно. Все шансы есть», — сказала она.

Жалинская отметила, что ей пришлось бежать в Россию через Польшу и Белоруссию, после того как ее вынудили вступить в Нацгвардию Украины. «Там [на Украине] в отношении меня возбуждено несколько уголовных дел. Максимальный срок по ним — это пожизненное лишение свободы. Также меня поместили на [сайте] “Миротворец” (экстремистский ресурс, созданный на Украине в 2014 году — прим. ТАСС) в список персон, подлежащих ликвидации. Меня лишили всех спортивных званий и наград, хотя это абсолютно противозаконно», — отметила спортсменка.

В ходе круглого стола «Спорт как оружие в войне на Украине» девушка заявила, что подготовила письмо в Международный олимпийский комитет с призывом запретить трансгендерам выступать на олимпийских соревнованиях.

Жалинская родилась 4 августа 1988 года в городе Приморск Запорожской области. В настоящее время спортсменка получила российское гражданство, тренируется в Херсонской области и выступает на соревнованиях за регион.