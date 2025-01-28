Бежавшая в РФ от мобилизации на Украине гребчиха намерена попасть в российскую сборную

Жалинская отметила, что ей пришлось бежать в Россию через Польшу и Белоруссию, после того как ее вынудили вступить в Нацгвардию Украины. «Там [на Украине] в отношении меня возбуждено несколько уголовных дел. Максимальный срок по ним — это пожизненное лишение свободы. Также меня поместили на [сайте] “Миротворец” (экстремистский ресурс, созданный на Украине в 2014 году — прим. ТАСС) в список персон, подлежащих ликвидации. Меня лишили всех спортивных званий и наград, хотя это абсолютно противозаконно», — отметила спортсменка.