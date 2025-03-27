Россияне выступят на ЧМ и ЧЕ-2025 по гребному слалому

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Специальная комиссия Международной федерации каноэ (ICF) одобрила участие спортсменов сборной России по гребному слалому в нейтральном статусе на ключевых турнирах в 2025 году, сообщается в Telegram-канале Федерации гребного слалома России (ФГСР).
Россияне выступят на чемпионате Европы в Париже, чемпионате мира в австралийском Пенрите, первом и втором этапах Кубка мира в испанском Сеу-де-Уржель и французском По соответственно, а также на первенстве мира среди спортсменов до 19 и 24 лет в Фуа (Франция). Участие россиян совместно со специальной комиссией ICF одобрили принимающие страны.