Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские гребцы-слаломисты выступят на чемпионатах мира и Европы 2025 года

Турнир пройдет с 14 по 18 мая 2025 года.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА. 27 марта. /ТАСС/. Специальная комиссия Международной федерации каноэ (ICF) совместно с принимающими соревнования странами одобрила участие спортсменов сборной России по гребному слалому в нейтральном статусе на чемпионате мира и первенстве Европы 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гребного слалома России (ФГСР).

«ICF совместно с принимающими соревнования странами одобрила участие спортсменов сборной России в нейтральном статусе на всех ключевых стартах сезона 2025 года. Этот результат — итог большой работы ФГСР», — говорится в сообщении федерации.

Чемпионат Европы пройдет во Франции с 14 по 18 мая 2025 года. Чемпионат мира пройдет в Австралии с 1 по 6 октября. Также россияне планируют принять участие в двух этапах Кубка мира в Испании и Франции, а также в первенстве мира среди спортсменов до 19 лет и до 24 лет во Франции.