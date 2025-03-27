Российские гребцы-слаломисты выступят на чемпионатах мира и Европы 2025 года

Чемпионат Европы пройдет во Франции с 14 по 18 мая 2025 года. Чемпионат мира пройдет в Австралии с 1 по 6 октября. Также россияне планируют принять участие в двух этапах Кубка мира в Испании и Франции, а также в первенстве мира среди спортсменов до 19 лет и до 24 лет во Франции.