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Лидер сборной России по гребному слалому сменил спортивное гражданство

Бронзовый призер чемпионата мира по гребному слалому 2018 года Павел Эйгель будет выступать за Узбекистан.

Источник: ТАСС

Лидер сборной России по гребному слалому Павел Эйгель сменил спортивное гражданство и теперь будет выступать за Узбекистан. Об этом 35-летний спортсмен рассказал ТАСС.

«Основная причина моего перехода заключается в том, что я продолжаю ощущать себя топовым спортсменом, которому еще по силам показать достойный результат на международной арене. Подчеркну, мой переход в Узбекистан не связан с тем, что у российских спортсменов остаются определенные ограничения по допуску на международные старты», — сказал Эйгель, который занял первое место в общероссийском рейтинге по итогам прошлого сезона, хотя готовился вне сборной.

Эйгель отметил, что в сборной России придерживаются стратегии искусственного омоложения состава национальной команды. «Ввели в действие правило, что в сборную России могут включаться спортсмены, родившиеся в 1994 году и позднее. Меня отправили в резерв, заявив при этом, что на все централизованные сборы я смогу ездить только за свой счет. Нормального диалога с главным тренером у меня не получилось, у него почему-то сложилось впечатление, что я решил заканчивать», — добавил спортсмен.

Эйгель добавил, что его цель — борьба за медаль на Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе. «А без полноценных тренировочных сборов за рубежом нормально подготовиться не получится. За оставшееся до Игр-2028 время я планирую вернуться в оптимальную форму и показать высокие результаты еще до Олимпиады», — заключил он.

Эйгель является бронзовым призером чемпионата мира 2018 года, первым в истории России медалистом ЧМ.