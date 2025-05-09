Лидер сборной России по гребному слалому сменил спортивное гражданство

Эйгель отметил, что в сборной России придерживаются стратегии искусственного омоложения состава национальной команды. «Ввели в действие правило, что в сборную России могут включаться спортсмены, родившиеся в 1994 году и позднее. Меня отправили в резерв, заявив при этом, что на все централизованные сборы я смогу ездить только за свой счет. Нормального диалога с главным тренером у меня не получилось, у него почему-то сложилось впечатление, что я решил заканчивать», — добавил спортсмен.