Украина хочет выжить русских с международных стартов. Их требования пока игнорируются организаторами

Для российских гребцов (слалом) 2025-й начался с хороших новостей — спортсменов в нейтральном статусе допустили до международных стартов.
Разгон после паузы фактически в три года начался для гребцов в Австралии. И на открытом чемпионате этой страны наши не остались без медалей.
Александр Харламцев победил в возрастной категории до 23 лет в каноэ‑одиночке, в абсолютном зачете этой же категории второе место занял Дмитрий Храмцов. Марина Новыш взяла бронзу в каноэ‑одиночке, а Иван Козлов победил в байдарках до 23 лет.
«25 января россияне завоевали четыре медали, вместе с ними на пьедестале почета стояли чемпионы и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Это первые международные старты слаломистов за последние три года. Так держать! Поздравляем всех болельщиков и любителей бурной воды! И это уже позитивное влияние тренировок в канале в Богородском», — рассказал глава Федерации гребного слалома России (ФГСР) Сергей Папуш «Матч ТВ».
После этого специальная комиссия Международной федерации каноэ (ICF) совместно с принимающими соревнования странами одобрила участие спортсменов из России в следующих стартах:
- чемпионат Европы — Париж (Франция);
- 1 этап Кубка мира — Сеу-де-Уржель (Испания);
- 2 этап Кубка мира — По (Франция);
- Первенство мира среди спортсменов до 19 и до 24 лет — Фуа (Франция);
- чемпионат мира — Пенрит (Австралия).
На Евро-2025 во Францию отправились: Алсу Миназова, Ксения Крылова, Марина Новыш, Никита Губенко, Дмитрий Храмцов, Иван Козлов, Александр Харламцев. К сожалению, никому из гребцов не удалось оказаться на подиуме в своих дисциплинах, но абсолютно точно все из них получили бесценный опыт. Лучший результат из команды показал Храмцов — в полуфинале каноэ-одиночек занял 16-е место.
После Франции гребцы остались там же, чтобы готовиться к этапам Кубка мира. В испанском Сеу-де-Уржель соревнования запланированы на
— Украина начала писать письма, и нас не пускают на этап Кубка мира в По. Организаторы принесли извинения и сказали, что не ожидали того давления, которое на них оказывается.
Удивительного в письмах от Украины, если честно, мало. Глава ФГСР еще до начала чемпионата Европы рассказывал, что обстановка напряженная. Причем ведут себя странно не только украинцы, но и чехи.
«Организаторы нам предоставили для хранения лодок то же самое место, что и украинцам. Их там всего лишь три человека, но сам факт. Наш главный тренер выждал правильную паузу. Но когда пришли через два часа после тренировки, стало видно, что украинцы убрали свои лодки из эллинга. Еще какие‑то люди, особенно чехов это касается, отводят в сторону глаза, как только пересекаются с нашими ребятами — сжимают зубы и проходят мимо. У нас принято в спорте здороваться, хлопать по плечу. А тут какие‑то элементы русофобии присутствуют. Поэтому штатным это положение трудно назвать. Тем более мы давно не были за границей. Но мы делаем все возможное для отличного выступления…» — цитирует Папуша «Матч ТВ».
Одним из самых ярых противников участия российских гребцов в международных стартах, не считая украинских спортсменов, является Вавржинец Градилек. Призер Олимпиады, чемпион мира из Чехии давно высказывается, не промолчал в своих соцсетях и во время чемпионата Европы.
— Просто шокирует видеть спортсменов из России на старте чемпионата Европы. Европейская ассоциация каноэ, стыдно молча поддерживать пропаганду этого государства (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ. — прим. Sport24). Сотни спортсменов из Украины погибли во время сражения на передовой, а вы и Федерация гребли на байдарках и каноэ Франции позволяете этим спортсменам соревноваться. Позор…
Позже источник Sport24 рассказал, что прямо сейчас ни о каком неучастии в этапе во Франции речи не идет. Есть подтверждение и от организаторов из Испании. Вот только, конечно, радоваться раньше времени не приходится. Спорт знает немало примеров, когда все молниеносно менялось за секунду. В том же гребном слаломе уже была одна неприятная подлянка. Россияне могли побороться за путевки на Олимпиаду-2024 в Париже, но Чехия не дала этой возможности. Квалификационный отбор в Праге прошел без наших, так как допуск принимающая сторона не дала.
«Международная федерация каноэ ранее провела опрос стран, которые в 2024 году будут принимать международные старты, на предмет возможности участия российских спортсменов в соревнованиях, которые пройдут на их территории. Я не в курсе, что именно ответили чехи, но до квалификационного турнира в Праге мы не допущены, поэтому возможности отобраться на Олимпиаду у россиян нет», — говорил тогда главный тренер сборной России Максим Образцов ТАСС.
Сейчас российские гребцы продолжают оставаться за границей и готовиться к Кубкам мира. Почет и уважение, если организаторы выдержат давление со стороны Украины и не изменят своего решения по поводу участия в соревнованиях наших спортсменов.
Виктория Дмитриева