Украина хочет выжить русских с международных стартов. Их требования пока игнорируются организаторами

«Организаторы нам предоставили для хранения лодок то же самое место, что и украинцам. Их там всего лишь три человека, но сам факт. Наш главный тренер выждал правильную паузу. Но когда пришли через два часа после тренировки, стало видно, что украинцы убрали свои лодки из эллинга. Еще какие‑то люди, особенно чехов это касается, отводят в сторону глаза, как только пересекаются с нашими ребятами — сжимают зубы и проходят мимо. У нас принято в спорте здороваться, хлопать по плечу. А тут какие‑то элементы русофобии присутствуют. Поэтому штатным это положение трудно назвать. Тем более мы давно не были за границей. Но мы делаем все возможное для отличного выступления…» — цитирует Папуша «Матч ТВ».