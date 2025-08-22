Ричмонд
Захар Петров завоевал золото на ЧМ-2025 в Милане в соревновании каноэ‑одиночек на 500 м

Источник: Чемпионат.com

Трёхкратный чемпион мира в гребле на каноэ Захар Петров стал победителем чемпионата мира — 2025 в соревновании каноэ-одиночек на 500 м. Он показал результат 1.46,27 секунды.

Второе место занял олимпийский чемпион из Чехии Мартин Фукса, который проиграл Петрову 0,44 секунды. Третьим стал представитель Молдовы Сергей Тарновский (+1,11).

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. Милан (Италия). Соревнования каноэ-одиночек 500 м. Мужчины. Финал:

Чемпионат мира проходит в Милане с 20 по 24 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.