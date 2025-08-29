Предприниматель получил срок по делу об обрушении трибун в Ростове

По версии следствия, в 2022 году фигурант заключил контракт на изготовление и монтаж металлических трибун для спортивной школы в Ростове-на-Дону. Зная, что конструкции не соответствуют требованиям безопасности, директор использовал сертификат соответствия, полученный без проведения испытаний. После этого трибуны были установлены на футбольном поле в Ростове.