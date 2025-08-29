Предприниматель получил срок по делу об обрушении трибун в Ростове

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг — РИА Новости. Суд в Ростове-на-Дону приговорил к пяти годам колонии директора организации, заключившего контракт на изготовление трибун, из-за обрушения которых впоследствии погибла женщина и пострадали более 50 человек, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области.
По версии следствия, в 2022 году фигурант заключил контракт на изготовление и монтаж металлических трибун для спортивной школы в Ростове-на-Дону. Зная, что конструкции не соответствуют требованиям безопасности, директор использовал сертификат соответствия, полученный без проведения испытаний. После этого трибуны были установлены на футбольном поле в Ростове.
В результате в мае 2023 года во время соревнований школьников по футболу на территории Гребного канала данные трибуны обрушились. ЧП произошло при шквалистом ветре. Одна женщина погибла, пострадали более 50 человек.
Уголовное дело было возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда.
«Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении директора коммерческой организации… Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере 400 тысяч рублей», — сказал представитель областного СУСК.