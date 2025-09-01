Кирилл Шамшурин: «Смущало, что не можем ходить в своей форме и слушать свой гимн»

— Необязательно каждый олимпийский цикл менять людей. Спортивная жизнь в гребле достаточно долгая. Иван Штыль у нас 1986 года рождения. Ему под 40 лет. Но я знаю Ивана как профессионала своего дела, который пойдет дальше и будет готовиться к Лос-Анджелесу. Уверен, Штыль дотянет до Олимпиады. Но он сам говорил недавно, и я его поддержу, что у нас внутренняя конкуренция в каноэ очень сильная. Молодые ребята будут подпирать опытных и титулованных. Как несколько лет назад появился Захар Петров, просто перебивший всех из прошлого поколения, в том числе и меня, еще в 2021 году выступавшего в лодке.