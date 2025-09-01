Кирилл Шамшурин: «Смущало, что не можем ходить в своей форме и слушать свой гимн»

В августе в Милане прошел чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. Второй год подряд на первенстве планеты в этом виде спорта выступили в нейтральном статусе россияне, которых стали возвращать на международные старты после отстранения в 2022 году. Наши гребцы завоевали две золотые и две бронзовые медали. Дважды на дистанции 500 м победил Захар Петров — в каноэ-одиночке и каноэ-двойке в паре с Иваном Штылем. Третьи места в каноэ-одиночках на дистанции 200 м заняли Сергей Свинарев и Екатерина Шляпникова.
В интервью «Известиям» главный тренер сборной России по гребле на байдарках и каноэ Кирилл Шамшурин оценил результаты своих подопечных, объяснил, как на команду повлиял двухлетний бан, а также рассказал о возможных сложностях с отбором на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.
«Нашим не давали визы, и они были вынуждены пропускать крупные соревнования»
— Как оцените результаты на чемпионате мира?
— Мы заняли четвертое место в общем зачете и шестое, если брать олимпийские дисциплины. В целом медали выиграны там, где мы и ждали. Разве что неприятной неожиданностью стало выступление мужской каноэ-четверки. Ждали от ребят большего, поскольку экипаж собрался очень высокого уровня. Он мог рассчитывать на медаль. Отдельно порадовала Катя Шляпникова, которая очень стабильно выступала весь сезон, взяла бронзу на ЧМ и постепенно укрепляет свои позиции в женском каноэ. Общий результат неплохой, но есть, куда стремиться.
— На какие результаты можно будет рассчитывать на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе?
— Здесь многое зависит от того, каким будет отбор на Олимпиаду. ICF (Международная федерация каноэ. — Ред.) собирается его менять. Во время чемпионата мира мне довелось присутствовать на собрании федерации, где объясняли, как будет проходить отбор на ближайшие Игры. До 31 декабря Международная федерация должна предоставить МОК готовую систему отбора и лицензий на Олимпиаду. Ждем решения федерации. Я думаю, в ноябре мы уже будем знать, какой будет итоговая система. И от нее отталкиваться в оценках наших перспектив.
— Какую примерно систему отбора собирается внедрить международная федерация?
— Как нам было озвучено, предполагается, что это будет пять рейтинговых соревнований каждый год. И они должны проходить на разных континентах. И здесь есть свои нюансы. Поскольку не все страны сейчас дают россиянам визы, и спортсмены не исключение.
Мы уже не в одном виде спорта за последние три с половиной года неоднократно сталкивались с ситуацией, когда нашим не давали визы, и они были вынуждены пропускать крупные соревнования на территории этих стран. По этому поводу задавались вопросы на собрании международной федерации. Причем эта проблема касается не только нас — например, некоторым странам Африки не дают визы в Канаду.
К тому же, если олимпийский отбор распространяется на разные континенты, то возникает много вопросов в плане удобства, переездов. У нас вид спорта довольно затратный в плане перевозок инвентаря, лодок. Представляете, каково это — перевезти лодки из одного континента на другой? Австралийцы задавали вопросы, как это осуществить с учетом того, что подобные перевозки стоят очень дорого. Поэтому ICF думает над этим. И ее представители сказали, что, возможно, будет введено пять-шесть рейтинговых соревнований, но спортсмены должны будут выступать минимум в трех. Это позволит им выбирать, где удобнее участвовать.
В общем, ждем окончательно утвержденной схемы отбора, чтобы потом прописать свою внутреннюю, внутрироссийскую систему, которая будет соответствовать международной и поможет оптимально отбирать спортсменов на Олимпийские игры.
— Дает ли это шанс избежать зависимости от историй с невыдачей виз?
— Задумка как раз в этом и состоит. Но реализация может немножко отличаться. Для нас обязательство выступать на другом континенте в нынешней политической ситуации — это проблема. Допустим, пока не понятно, как Канада отнесется к нашему присутствию. А именно там запланирован один из этапов Кубка мира следующего года. Всё это складывается на комплектовании команды.
Нам скорее всего придется отходить от классической схемы отбора кандидатов в сборную — через Кубок России и чемпионат России. Потому что у спортсменов просто физически не будет времени отбираться еще раз летом, когда идет одно из этих соревнований. Но, повторюсь, всё будет зависеть от того, какую окончательную программу утвердит ICF.
«Итальянцы поддерживали Россию»
— Российская команда по гребле на байдарках и каноэ уже второй год подряд принимала участие в чемпионате мира. Насколько отстранение от крупных международных соревнований с февраля 2022 по август 2024 года сказалось на уровне наших спортсменов?
— Из-за этого отстранения немножко затянулась смена поколений в мужской байдарке.
— Поэтому у нас ни одной медали у байдарочников после на двух последних ЧМ?
— Да. Так как спортсмены — тоже люди, и им нужно на что-то жить, получать зарплату. А у нас система построена на том, что зарплаты мы получаем в основном за счет результатов на международной арене. И смена поколений затянулась. Сейчас мы поработаем над этим, и в дальнейшем будет прогресс.
— То есть дальше мы можем рассчитывать на медали не только в каноэ?
— Да. Потенциал у нас есть и в байдарке. Мы будем обсуждать дальнейшее развитие с тренерским штабом байдарочников. Обсудим необходимые коррективы, поскольку, если делать всё время одно и то же, то и результат будет таким же. Надо надо развиваться и двигаться дальше. Считаю, что мы способны прибавлять в этом направлении и бороться за медали в байдарке.
— Насколько нынешняя команда, которая сейчас была на ЧМ в Милане, сохранится к Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе?
— Необязательно каждый олимпийский цикл менять людей. Спортивная жизнь в гребле достаточно долгая. Иван Штыль у нас 1986 года рождения. Ему под 40 лет. Но я знаю Ивана как профессионала своего дела, который пойдет дальше и будет готовиться к Лос-Анджелесу. Уверен, Штыль дотянет до Олимпиады. Но он сам говорил недавно, и я его поддержу, что у нас внутренняя конкуренция в каноэ очень сильная. Молодые ребята будут подпирать опытных и титулованных. Как несколько лет назад появился Захар Петров, просто перебивший всех из прошлого поколения, в том числе и меня, еще в 2021 году выступавшего в лодке.
— Кто в ближайшее время из молодых может подпереть лидеров?
— В следующем году кому-то будет сложно это сделать. Но к Олимпиаде-2028 несколько интересных ребят и девочек должно появиться в сборной — и в каноэ, и в байдарке. База заложена серьезная, поэтому у нас есть хорошее будущее поколение.
— У Захара Петрова, вашей главной на данный момент звезды, тоже есть риск, что его кто-то потеснит?
— Никто не застрахован от этого. Если кто-то сумеет выиграть в тяжелой конкуренции у Петрова, то он будет сильнее. Но в данный момент Захар безоговорочно сильнейший одиночник в российском каноэ. Таких у нас мало.
Экипажи в России традиционно были сильные. Скажем, на последней Олимпиаде в Париже в прошлом году у нас могло быть два экипажа высокого уровня, имевших шансы завоевать медали и бороться за победу. Но политика сыграла так, что отстранили двух конкурирующих спортсменов из разных лодок, которые гребут справа. А это очень важно, чтобы гребли с двух сторон. В итоге был уникальный случай, когда под Олимпиаду в Париже создали лодку, гребущую с одной стороны. И ребята только из-за погоды не смогли взять медали. Алексей Коровашков и Захар Петров гребли слева, а ветер шел справа. Это такой нюанс в нашем виде спорта, который очень влияет.
— В Милане на чемпионате мира ощущали негатив со стороны других команд-участников и зрителей?
— Мне казалось, что итальянцы наоборот поддерживали Россию. Когда объявляли наших спортсменов, трибуны скандировали. Меньше, конечно, чем своих ребят. Но никакого негативного давления не было. Абсолютно здоровая атмосфера. Единственное, что меня смущало, — это то, что мы не можем ходить в своей форме и слушать свой гимн. Но со стороны болельщиков и делегаций других стран никакого давления не было.
Алексей Фомин