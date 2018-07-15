Стали известны все соперники сборной России по регби на групповом этапе КМ-2019
ТАСС, 15 июля. Определились все соперники сборной России в группе А Кубка мира по регби 2019 года, который пройдет в Японии. Об этом сообщает
ТАСС, 15 июля. Определились все соперники сборной России в группе А Кубка мира по регби 2019 года, который пройдет в Японии. Об этом сообщает
Сборная Самоа пробилась в групповой этап, одержав победы в квалификационных матчах с командой Германии. По результатам жеребьевки сборная Самоа была определена в группу А, где также сыграют команды России, Ирландии, Шотландии и Японии.
Российские регбисты во второй раз примут участие в финальной части Кубка мира. В 2011 году на групповом этапе россияне не смогли выиграть ни одного матча.
Кубок мира — 2019 пройдет с 20 сентября по 2 ноября в 12 городах Японии.