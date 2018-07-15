Стали известны все соперники сборной России по регби на групповом этапе КМ-2019

Источник: РИА "Новости"

Сборная Самоа пробилась в групповой этап, одержав победы в квалификационных матчах с командой Германии. По результатам жеребьевки сборная Самоа была определена в группу А, где также сыграют команды России, Ирландии, Шотландии и Японии.

Российские регбисты во второй раз примут участие в финальной части Кубка мира. В 2011 году на групповом этапе россияне не смогли выиграть ни одного матча.