Шесть игроков «РГУТиС-Подмосковье» вошли в состав женской сборной России по регби-7 на КМ
ТАСС, 15 июля. Стал известен состав женской сборной России по регби-7 на Кубок мира, который пройдет в
ТАСС, 15 июля. Стал известен состав женской сборной России по регби-7 на Кубок мира, который пройдет в
Полностью состав выглядит следующим образом: Арина Быстрова, Анна Гаврилюк, Анна Гаврилюк, Кристина Середина, Марина Кукина, Дарья Шестакова (все — «РГУТиС- Подмосковье»), Алена Михальцова, Мария Перестяк (обе — «Енисей-СТМ», Красноярск), Анна Баранчук, Дарья Лушина, Анастасия Прокудина (все — ГБУ КК РЦСП по ИВС, Краснодар) и Байзат Хамидова («Красный Яр», Красноярск).
Кубок мира пройдет с 20 по 22 июля.