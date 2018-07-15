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15 июля, источник: ТАСС

Шесть игроков «РГУТиС-Подмосковье» вошли в состав женской сборной России по регби-7 на КМ

ТАСС, 15 июля. Стал известен состав женской сборной России по регби-7 на Кубок мира, который пройдет в Сан-Франциско (штат Калифорния). Об этом сообщает пресс-служба Федерации регби России.

Источник: РИА "Новости"

Полностью состав выглядит следующим образом: Арина Быстрова, Анна Гаврилюк, Анна Гаврилюк, Кристина Середина, Марина Кукина, Дарья Шестакова (все — «РГУТиС- Подмосковье»), Алена Михальцова, Мария Перестяк (обе — «Енисей-СТМ», Красноярск), Анна Баранчук, Дарья Лушина, Анастасия Прокудина (все — ГБУ КК РЦСП по ИВС, Краснодар) и Байзат Хамидова («Красный Яр», Красноярск).

Кубок мира пройдет с 20 по 22 июля.

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