Мужская сборная по регби-7 отправилась на Кубок мира в Сан-Франциско
Федерация регби России сообщила на своём сайте, что вчера россияне вылетели на Кубок мира по регби-7, который пройдёт с 20 по 22 июля.
Федерация регби России сообщила на своём сайте, что вчера россияне вылетели на Кубок мира по регби-7, который пройдёт с 20 по 22 июля.
Регби-7 — одна из разновидностей регби. Матч по этому виду представляет собой соревнование двух команд, в каждой из которых по семь игроков. Игра длится два тайма по семь минут с перерывом не более двух минут.
В составе сборной — 13 игроков, в окончательную заявку войдут 12 человек. Кто именно — узнаем 18 июля. Свой первый матч на Кубке мира россияне проведут в ночь с 20 на 21 июля против сборной Гонконга.