Самые крутые парни планеты. 7 главных звезд Кубка мира по регби-7

Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Тобол Кс1
Самтредиа0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Кайрат4
Энгордани0
Футбол. Еврокубки
18:00
Вииторул
Расинг Л
Футбол. Еврокубки
18:00
Динамо Мн
Дерри Сити
Футбол. Еврокубки
18:00
Лачи
Анортосис Фамагуста
Футбол. Еврокубки
18:00
Гандзасар
Лех
Футбол. Еврокубки
18:00
Иртыш П
Тракай
Футбол. Еврокубки
19:00
Нымме Калью
Стьярнан
Футбол. Еврокубки
19:00
Славия Сф
Ильвес
Футбол. Еврокубки
19:00
Мольде
Гленавон
Футбол. Еврокубки
19:00
Гзира Юнайтед
Раднички Н
Футбол. Еврокубки
19:30
Рига
ЦСКА Сф
Футбол. Еврокубки
19:30
Слован Бр
Милсами
Футбол. Еврокубки
20:00
Заря Б
Гурник З
Футбол. Еврокубки
20:00
Жальгирис В
Клаксвик
Футбол. Еврокубки
20:00
Приштина
Фола
Футбол. Еврокубки
20:00
Динамо Тб
ДАК
Футбол. Еврокубки
20:00
Аполлон
Стумбрас
Футбол. Еврокубки
20:00
Вардар
Пюник
Футбол. Еврокубки
20:00
АИК
Шэмрок Роверс
Футбол. Еврокубки
20:00
Шахтер С
Конна'с Куэй
Футбол. Еврокубки
20:00
Маккаби Тель-Авив
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
20:00
Кешлы
Бальцан
Футбол. Еврокубки
20:00
Сарпсборг 08
Вестманнайер
Футбол. Еврокубки
20:00
Хеккен
Лиепая
Футбол. Еврокубки
20:30
Прогрес
Габала
Футбол. Еврокубки
20:30
Норшелланн
Клифтонвилл
Футбол. Еврокубки
20:45
Бейтар И
Чихура
Футбол. Еврокубки
21:00
Копенгаген
КуПС
Футбол. Еврокубки
21:00
Луфтетари
Вентспилс
Футбол. Еврокубки
21:15
Марибор
Партизани
Футбол. Еврокубки
21:15
Сараево
Бананц
Футбол. Еврокубки
21:30
Тренчин
Будучност
Футбол. Еврокубки
21:30
ОФК Титоград
Б-36
Футбол. Еврокубки
21:30
Партизан
Рудар Пл
Футбол. Еврокубки
21:45
Колрейн
Спартак Сб
Футбол. Еврокубки
21:45
Осиек
Петрокуб
Футбол. Еврокубки
21:45
Рунавик
Хайберниан
Футбол. Еврокубки
21:45
Тре Фиори
Рудар В
Футбол. Еврокубки
21:45
Дандолк
Левадия
Футбол. Еврокубки
22:00
Домжале
Широки Бриег
Футбол. Еврокубки
22:00
Уйпешт
Нефтчи
Футбол. Еврокубки
22:15
Хабнарфьердюр
Лахти
Все события
Фоторепортажи
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
14Цветная ушанка и самый красивый кокошник на чемпионате мира
17 июля, источник: Sport24

Самые крутые парни планеты. 7 главных звезд Кубка мира по регби-7

Среди них и россиянин Владимир Остроушко.

Источник: РИА "Новости"

Ни один Кубок мира по любому виду спорта не обходится без своих звезд. И тот, что стартует 20 июля в Сан-Франциско, не исключение. Поскольку речь идет о регби-7, называем по семь главных звезд мужского турнира.

Сесил Африка, ЮАР

Знатоки «семерки» упрекнут нас в банальности, но что поделать? В сборной Южной Африки самой яркой звездой остается Сесил Африка (177 см, 65 кг). Понятное дело, скажете вы, с таким-то именем и не быть самым заметным в национальной команде! Однако у этого игрока к тридцати годам накопились козыри посерьезнее, чем запись в свидетельстве о рождении.

Во время загрузки произошла ошибка.

С 2009 года он провел за «Блитцбокке», как называют семерочную сборную ЮАР, 318 матчей и заработал 1430 очков, то есть сделал 173 попытки. На сегодняшний день это пятый показатель среди самых результативных игроков Мировой серии за все время проведения турнира. Проявит ли он себя в Сан-Франциско? Даже не сомневайтесь.

Карлин Айлс, США

В Соединенных Штатах для развития «семерки» изначально было два прекрасных обстоятельства: здесь очень популярны легкая атлетика и футбол, именуемый американским. И в том, и в другом виде спорта воспитывают стремительно бегущих игроков, а во втором случае они еще и приучены держать в руке овальный мяч — пусть несколько иной формы и размера.

28-летний Карлин Айлс (173 см, 75 кг) занимался и тем, и другим, причем успешно сочетал оба направления, а впервые попробовал играть в регби всего шесть лет назад — в 2012-м. Сейчас у него в активе 178 матчей за сборную и 667 очков (133 попытки). Оцените, как этот парень бежит, и вы захотите посмотреть матчи американской команды просто ради того, чтобы увидеть это еще раз.

Во время загрузки произошла ошибка.

Натан Хираяма, Канада

По итогам минувшей Мировой серии самым результативным игроком стал вовсе не фиджиец и не новозеландец, а канадский регбист с неожиданной для страны Кленового листа фамилией Хираяма. Впрочем, тем, кто давно следит за «семеркой», он хорошо знаком, и в дополнительных представлениях не нуждается.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сегодня на счету 30-летнего Натана Хираямы (183 см, 88 кг) 1464 очка (120 очков) в 289 матчах Мировой серии. Кстати, это еще и четвертый результат за все время проведения турнира. Не заметить его в составе сборной Канады будет невозможно.

Тим Миккелсон, Новая Зеландия

Когда речь идет об одной из сильнейших сборных мира, которая очевидным образом будет претендовать на чемпионство, трудно выделить самого заметного игрока. Но все-таки рискнем назвать Тима Миккелсона с его странноватой пластикой долговязого парня (194 см, 101 кг), больше наводящей на мысль о баскетболе.

Во время загрузки произошла ошибка.

За 380 матчей Мировой серии он набрал 1034 очка (205 попыток), а по итогам Кубка мира 2013 года была назван лучшим игроком турнира. Более того, тогда он стал еще и игроком сезона по версии IRB Sevens.

Владимир Остроушко, Россия

Как ни крути, но Владимир Остроушко, который в минувшей Мировой серии, столь неблагополучно завершившейся для наших регбистов, преодолел отметку в 500 очков за национальную сборную по «семерке», остается одной из ключевых фигур, и на него всегда надеются.

Во время загрузки произошла ошибка.

31 год, 184 см, 94 кг и неудержимое стремление таранить оборонительные порядки соперника — вот за что мы все ценим Володю, не говоря уже о том, что его потрясающий забег в 2015 году во время решающего матча за попадание в Мировую серию вошел в золотой запас отечественного регби. Будем верить, что во время Кубка мира у него появится шанс проявить себя наилучшим образом в наиважнейший для нашей команды момент.

Аменони Насиласила, Фиджи

Сборная Фиджи по регби-7, которая в 2016 году завоевала для своей страны первую ее олимпийскую награду, образец команды-машины, где нет ни одной лишней детали. Каждая из них настолько притерта и приработана друг к другу. Сбой может произойти разве что в силу экстраординарных обстоятельств или элементарной небрежности — что, кстати, тоже случается.

Во время загрузки произошла ошибка.

Поэтому назовем игрока, который по итогам Мировой серии минувшего сезона набрал больше всех очков в своей команде — это 26-летний Аменони Насиласила (173 см, 86 кг). У него в активе 152 матча и 564 очка (56 попыток). Интересно, что его родственником являются знаменитый австралийский регбист Лоте Тукири, а также фиджийский игрок Немани Надоло.

Дэн Нортон, Англия

Капитан английской сборной Дэн Нортон (30 лет, 180 см, 82 кг) по сей день удерживает третью строчку в рейтинге самых результативных игроков Мировой серии за все время ее проведения — у него в багаже 384 матча и 1509 очков, которые сложились из 299 попыток. В Мировой серии 2017−2018 года он набрал 190 очков за 50 матчей (38 попыток), показав восьмой результат. Отметим, что это один из самых быстрых игроков в регби-7 — его личный рекорд на 40 метрах составляет 4.78 секунды. Высокую скорость Дэн сочетает с прекрасной подвижностью. Эти качества и делают его очень опасным оружием английской сборной.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Русские красавицы, покорившие наши сердца во время ЧМ. Они болели за сборную России жарче всех
Сколько Криштиану заработает в «Ювентусе»
Россия-2022: какой сборная будет в Катаре
Овечкин - лучший спортсмен года по версии американской премии
Чемпионат мира стал соревнованием 10 клубов. Грустно, но факт
Погба — как Дзюба. Что творилось в раздевалке сборной Франции
Семин надеется на усиление состава «Локомотива»
«Газпром» заключит с «Зенитом» рекламный контракт на 58 млн евро
Тарасова — о кончине Тена: Даже не могу говорить, это беспредел
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка