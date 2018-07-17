Самые крутые парни планеты. 7 главных звезд Кубка мира по регби-7

Источник: РИА "Новости"

Ни один Кубок мира по любому виду спорта не обходится без своих звезд. И тот, что стартует 20 июля в Сан-Франциско, не исключение. Поскольку речь идет о регби-7, называем по семь главных звезд мужского турнира.

Сесил Африка, ЮАР

Знатоки «семерки» упрекнут нас в банальности, но что поделать? В сборной Южной Африки самой яркой звездой остается Сесил Африка (177 см, 65 кг). Понятное дело, скажете вы, с таким-то именем и не быть самым заметным в национальной команде! Однако у этого игрока к тридцати годам накопились козыри посерьезнее, чем запись в свидетельстве о рождении.

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С 2009 года он провел за «Блитцбокке», как называют семерочную сборную ЮАР, 318 матчей и заработал 1430 очков, то есть сделал 173 попытки. На сегодняшний день это пятый показатель среди самых результативных игроков Мировой серии за все время проведения турнира. Проявит ли он себя в Сан-Франциско? Даже не сомневайтесь.

Карлин Айлс, США

В Соединенных Штатах для развития «семерки» изначально было два прекрасных обстоятельства: здесь очень популярны легкая атлетика и футбол, именуемый американским. И в том, и в другом виде спорта воспитывают стремительно бегущих игроков, а во втором случае они еще и приучены держать в руке овальный мяч — пусть несколько иной формы и размера.

28-летний Карлин Айлс (173 см, 75 кг) занимался и тем, и другим, причем успешно сочетал оба направления, а впервые попробовал играть в регби всего шесть лет назад — в 2012-м. Сейчас у него в активе 178 матчей за сборную и 667 очков (133 попытки). Оцените, как этот парень бежит, и вы захотите посмотреть матчи американской команды просто ради того, чтобы увидеть это еще раз.

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Натан Хираяма, Канада

По итогам минувшей Мировой серии самым результативным игроком стал вовсе не фиджиец и не новозеландец, а канадский регбист с неожиданной для страны Кленового листа фамилией Хираяма. Впрочем, тем, кто давно следит за «семеркой», он хорошо знаком, и в дополнительных представлениях не нуждается.

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Сегодня на счету 30-летнего Натана Хираямы (183 см, 88 кг) 1464 очка (120 очков) в 289 матчах Мировой серии. Кстати, это еще и четвертый результат за все время проведения турнира. Не заметить его в составе сборной Канады будет невозможно.

Тим Миккелсон, Новая Зеландия

Когда речь идет об одной из сильнейших сборных мира, которая очевидным образом будет претендовать на чемпионство, трудно выделить самого заметного игрока. Но все-таки рискнем назвать Тима Миккелсона с его странноватой пластикой долговязого парня (194 см, 101 кг), больше наводящей на мысль о баскетболе.

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За 380 матчей Мировой серии он набрал 1034 очка (205 попыток), а по итогам Кубка мира 2013 года была назван лучшим игроком турнира. Более того, тогда он стал еще и игроком сезона по версии IRB Sevens.

Владимир Остроушко, Россия

Как ни крути, но Владимир Остроушко, который в минувшей Мировой серии, столь неблагополучно завершившейся для наших регбистов, преодолел отметку в 500 очков за национальную сборную по «семерке», остается одной из ключевых фигур, и на него всегда надеются.

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31 год, 184 см, 94 кг и неудержимое стремление таранить оборонительные порядки соперника — вот за что мы все ценим Володю, не говоря уже о том, что его потрясающий забег в 2015 году во время решающего матча за попадание в Мировую серию вошел в золотой запас отечественного регби. Будем верить, что во время Кубка мира у него появится шанс проявить себя наилучшим образом в наиважнейший для нашей команды момент.

Аменони Насиласила, Фиджи

Сборная Фиджи по регби-7, которая в 2016 году завоевала для своей страны первую ее олимпийскую награду, образец команды-машины, где нет ни одной лишней детали. Каждая из них настолько притерта и приработана друг к другу. Сбой может произойти разве что в силу экстраординарных обстоятельств или элементарной небрежности — что, кстати, тоже случается.

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Поэтому назовем игрока, который по итогам Мировой серии минувшего сезона набрал больше всех очков в своей команде — это 26-летний Аменони Насиласила (173 см, 86 кг). У него в активе 152 матча и 564 очка (56 попыток). Интересно, что его родственником являются знаменитый австралийский регбист Лоте Тукири, а также фиджийский игрок Немани Надоло.

Дэн Нортон, Англия

Капитан английской сборной Дэн Нортон (30 лет, 180 см, 82 кг) по сей день удерживает третью строчку в рейтинге самых результативных игроков Мировой серии за все время ее проведения — у него в багаже 384 матча и 1509 очков, которые сложились из 299 попыток. В Мировой серии 2017−2018 года он набрал 190 очков за 50 матчей (38 попыток), показав восьмой результат. Отметим, что это один из самых быстрых игроков в регби-7 — его личный рекорд на 40 метрах составляет 4.78 секунды. Высокую скорость Дэн сочетает с прекрасной подвижностью. Эти качества и делают его очень опасным оружием английской сборной.