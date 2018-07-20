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14:05 (мск), источник: ТАСС

Объявлен состав сборной России по регби-7 на Кубок мира

ТАСС, 20 июля. Тренерский штаб сборной России по регби-7 определился с окончательным составом команды на Кубок мира, который пройдет с 20 по 22 июля в Сан- Франциско. Об этом сообщает пресс-служба Федерации регби России.

Окончательный состав выглядит следующим образом: Илья Бабаев, Герман Давыдов, Виталий Живатов, Владислав Созонов, Сергей Янюшкин, Патрис Пеки, Юрий Гостюжев, Владислав Лазаренко, Владимир Остроушко, Игорь Галиновский, Дмитрий Сухин и Рамиль Гайсин.

Первый матч на турнире сборная России проведет в ночь на субботу против команды Гонконга.

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