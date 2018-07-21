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10:42 (мск), источник: ТАСС

Женская сборная России по регби-7 не смогла пробиться в полуфинал Кубка мира

ТАСС, 21 июля. Женская сборная России по регби-7 проиграла команде США в четвертьфинальном матче Кубка мира. Турнир проходит в американском Сан-Франциско.

Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 33:17 в пользу американок. Теперь российские регбистки разыграют с командами Ирландии, Испании и Канады места с 5-го по 8-е. Первым соперником россиянок станет сборная Ирландии, матч начнется в 20:58 мск.

Женский Кубок мира проходит в третий раз. В 2009 году трофей выиграла команда Австралии, пять лет назад в Москве — Новой Зеландии, в финале обыграв канадок. Сборная России на предыдущих турнирах заняла 11-е и седьмое места соответственно.

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