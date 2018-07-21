Российские регбисты проиграли сборной Новой Зеландии в 1/8 финала Кубка мира
ТАСС, 21 июля. Мужская сборная России по регби-7 уступила команде Новой Зеландии во встрече 1/8 финала Кубка мира. Турнир проходит в
ТАСС, 21 июля. Мужская сборная России по регби-7 уступила команде Новой Зеландии во встрече 1/8 финала Кубка мира. Турнир проходит в
Матч завершился со счетом 29:5 в пользу новозеландцев, которые являются действующими чемпионами мира.
Единственную попытку у россиян на 8-й минуте реализовал Владислав Лазаренко. Теперь россиянам предстоит бороться за места с 9-го по 16-е. Четвертьфинальный матч в сетке для проигравших команд они проведут против сборной Австралии, встреча состоится в ночь на 22 июля, начало — 00:48 мск.
Кубок мира проходит как среди мужских, так и среди женских команд. Ранее россиянки уступили сборной США со счетом 17:33 и теперь разыграют места 5-го по 8-е с командами Ирландии, Испании и Канады места. Первым соперником россиянок станет сборная Ирландии, матч начнется в 20:58 мск.
Кубок мира среди мужских команд впервые прошел в 1993 году в Эдинбурге (Шотландия) и завершился победой сборной Англии. Лучшим результатом российской команды на мировых первенствах является девятое место, которое она заняла в 2001 году. На домашнем турнире 2013 года россияне стали 17-ми.