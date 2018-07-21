Российские регбисты проиграли сборной Новой Зеландии в 1/8 финала Кубка мира

Источник: РИА "Новости"

Матч завершился со счетом 29:5 в пользу новозеландцев, которые являются действующими чемпионами мира.

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Единственную попытку у россиян на 8-й минуте реализовал Владислав Лазаренко. Теперь россиянам предстоит бороться за места с 9-го по 16-е. Четвертьфинальный матч в сетке для проигравших команд они проведут против сборной Австралии, встреча состоится в ночь на 22 июля, начало — 00:48 мск.

Кубок мира проходит как среди мужских, так и среди женских команд. Ранее россиянки уступили сборной США со счетом 17:33 и теперь разыграют места 5-го по 8-е с командами Ирландии, Испании и Канады места. Первым соперником россиянок станет сборная Ирландии, матч начнется в 20:58 мск.