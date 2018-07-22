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15:12 (мск), источник: Р-Спорт

«Красный Яр» выиграл Кубок России по регби-7 среди женских команд

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Красноярский клуб «Красный Яр» стал победителем Кубка России по регби-7 среди женских команд, который проходил в Нижнем Новгороде.

Источник: РИА "Новости"

Регбистки «Красного Яра» в воскресном финале со счетом 15:12 переиграли «РГУТИС-Подмосковье».

В матче за 3-е место «ЦОП-Москомспорта» обыграл «Енисей-СТМ» — 7:5.

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