Россия на Кубке мира осталась без призов

Женская сборная России имела все шансы побороться за место в пятерке сильнейших. Увы, первые тревожные ощущения возникли уже в стартовом матче, который подопечные Андрея Кузина проводили против южноафриканок: полное преимущество до перерыва, неожиданный спад после и не без труда сохраненный победный результат — 24:14.

Кто бы мог подумать, что эта победа станет единственной на турнире? Поражение в четвертьфинале от сборной США (17:33) обернулось еще и потерей из-за травм Байзат Хамидовой и Марии Перестяк. А если учесть, что в Сан-Франциско по той причине не приехала Елена Здрокова, ситуация стала совсем тревожной. И в игре против ирландок в утешительном турнире трудности проявились в полной мере: опять отданная инициатива, опять героические попытки вытащить себя из трясины, но все тщетно — 15:20.

Проиграв со счетом 10:22 последнюю встречу Канаде, женская сборная России заняла на Кубке мира восьмое место. Если учесть, что пять лет назад удалось поделить с ирландками седьмую-восьмую строчку, нынешний результат никак не тянет на весомое достижение.

Ждать больших достижений от мужской сборной не стоило хотя бы потому, что и минувший сезон Мировой серии оказался неудачным, и конкуренция среди участников турнира выше, а потому было ясно, что 13-е место будет успехом.

Путь к выполнению этой задачи оказался, как и следовало ожидать, тернистым: парни без особых хлопот выиграли стартовый матч у сборной Гонконга (21:7), а дальше пришлось глотать горькие пилюли. Первая из них, от новозеландцев, получилась даже не столь огорчительной, поскольку до перерыва положение дел выглядело вполне сносным, но во втором тайме действующие обладатели Кубка мира резко прибавили — 5:29.

Игра с австралийцами в турнире за 9-е место не получилась: команда Зеленого континента, потерпевшая неожиданное поражение от французов и лишившаяся возможности бороться за главный трофей, не оставила россиянам ни малейших шансов — 0:41.

Так команда Андрея Сорокина попала в полуфинал за 13-е место, где выдала совершенно потрясающий матч против японской сборной. Ведя к концу первого тайма 19:0, российские регбисты не только позволили соперникам выйти вперед — 19:20, но и остались на две минуты в меньшинстве. Дальше парни смогли отбиться вшестером, Владислав Созонов положил попытку, Рамиль Гайсин забил очень непростую реализацию — 26:20.

В матче за 13-е место ждала команда Самоа, ведомая Гордоном Титьенсом, который вплоть до Олимпиады-2016 тренировал Новую Зеландию. Тем не менее, россияне начали за здравие: Владислав Созонов и Сергей Янюшкин по разу приземлили мяч в зачетном поле соперников на первой и третьей минутах, сделав счет 10:0.

Увы, после этого инициативой прочно завладели самоанцы, которые положили четыре попытки. В итоге 17:22 и сборная России заняла 14-е место, что на три позиции лучше, чем пять лет назад.

Что же касается главных итогов Кубка мира, то и мужской, и женский турнир уверенно выиграла сборная Новой Зеландии: девушки в черной форме со счетом 29:0 разгромили француженок. Третье место заняли австралийки, обыгравшие американок — 24:14.