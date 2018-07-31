Белорусские сборные примут участие в чемпионате Европы по пляжному регби

В первый день соревнований в российской столице мужская команда Беларуси в предварительной группе С сыграет со сборными Грузии, Литвы и Молдовы. Составы остальных квартетов: А — Италия, Австрия, Хорватия, Турция; В — Латвия, Словения, Россия, Азербайджан.

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В женском турнире примут участие 8 сборных. Белорусским регбисткам на первом этапе предстоит выступить в группе В вместе с командами Италии, Грузии и Хорватии. В группе А сыграют сборные Австрии, Латвии, Словении и России.

Во второй день соревнований команды проведут матчи плей-офф и разыграют итоговые места на континентальном первенстве.