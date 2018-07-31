Белорусские сборные примут участие в чемпионате Европы по пляжному регби
31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская и женская сборные Беларуси примут участие в чемпионате Европы по пляжному регби, который пройдет
31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская и женская сборные Беларуси примут участие в чемпионате Европы по пляжному регби, который пройдет
В первый день соревнований в российской столице мужская команда Беларуси в предварительной группе С сыграет со сборными Грузии, Литвы и Молдовы. Составы остальных квартетов: А — Италия, Австрия, Хорватия, Турция; В — Латвия, Словения, Россия, Азербайджан.
В женском турнире примут участие 8 сборных. Белорусским регбисткам на первом этапе предстоит выступить в группе В вместе с командами Италии, Грузии и Хорватии. В группе А сыграют сборные Австрии, Латвии, Словении и России.
Во второй день соревнований команды проведут матчи
Год назад женская команда Беларуси стала бронзовым призером чемпионата Европы, мужская финишировала на 7-й итоговой позиции. Чемпионами 2017 года среди мужчин стали итальянские регбисты, у женщин первенствовали россиянки. Матчи по пляжному регби скоротечны — команды проводят 2 тайма по 5 минут.