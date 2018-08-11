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11:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Французский регбист получил травму во время матча и умер

Игрок французского клуба регби «Орийак» Луи Файфровски получил травму головы в товарищеском матче с «Родез» и умер. Об этом сообщает местное издание Sports-Auvergne.

В пятницу, 10 августа, 21-летний спортсмен ушиб голову после столкновения с другим игроком, после чего его заменили. С поля Файфловски ушел в сопровождении врачей, а затем несколько раз терял сознание в раздевалке.

Прибывшие на место медики не смогли спасти молодого человека.

Ранее Файфровски выступал за сборную Франции для игроков не старше 19 лет.

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