Россиянки вышли в плей-офф этапа европейской серии Гран-при по регби-7 в Казани

Россиянки провели два матча группового этапа, победив португалок (38:0) и шотландок (47:0). Сборная России проведет заключительный матч группы В позднее в субботу против команды Уэльса, однако даже в случае поражения россиянки гарантированно не опустятся ниже второго места. Опередить соперниц в таблице им удастся за счет дополнительных показателей.