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15:56 (мск), источник: ТАСС

Россиянки вышли в плей-офф этапа европейской серии Гран-при по регби-7 в Казани

ТАСС, 1 сентября. Женская сборная России по регби-7 досрочно обеспечила себе выход в плей-офф второго в сезоне этапа европейской серии Гран-при в Казани.

Источник: РИА "Новости"

Россиянки провели два матча группового этапа, победив португалок (38:0) и шотландок (47:0). Сборная России проведет заключительный матч группы В позднее в субботу против команды Уэльса, однако даже в случае поражения россиянки гарантированно не опустятся ниже второго места. Опередить соперниц в таблице им удастся за счет дополнительных показателей.

Матчи плей-офф этапа европейской серии Гран-при в Казани пройдут в воскресенье, соперницы россиянок станут известны позднее.

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