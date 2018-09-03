Российские девушки — сильнейшие в Европе
Женская сборная России выиграла чемпионат Европы по регби-7, победив в решающем матче Францию (34:5).
Женская сборная России выиграла чемпионат Европы по регби-7, победив в решающем матче Францию (34:5).
Сборные России и Франции встречались между собой в финале первого этапа чемпионата Европы, который прошел весной в Маркусси. Тогда наша команда потерпела обидное поражение. То, что в главном финале в Казани сойдутся те же соперники, было вполне предсказуемо. Россиянки катились к решающей игре стремительно и неудержимо, всякий раз убедительно доказывая, что они на голову сильнее соперниц. Групповой этап, где пришлось иметь дело со сборными Шотландии, Португалии и Уэльса, Россия завершила на первом месте с разницей игровых очков 126:7, в четвертьфинале Италии не удалось стать хоть
Главный вопрос перед началом турнира состоял в том, каким составом прибыли француженки и на что они способны. Как выяснилось, тренеры привезли в Россию своих чемпионок — правда, студенческого уровня. Эта команда на пути к финалу пару раз чуть не оступилась, однако свою
В решающем матче подопечные Андрея Кузина не стали откладывать дело в долгий ящик, с первых минут завладев преимуществом и уйдя на перерыв с хорошим перевесом -17:0. Итоговый счет — 34:5. Таким образом, женская сборная России в пятый раз стала чемпионом Европы по регби-7.
Самым результативным игроком чемпионата Европы-2018 стала капитан сборной России Алена Михальцова, набравшая в 12 матчах 110 очков (22 попытки).
«Мы задумывали подтвердить звание чемпионов Европы, и мы это сделали. Первый этап был тяжелым, мы проиграли. Хотели реабилитироваться, и девочки показали хорошую игру. Когда эмоции переполняют, у нас все получается. Все получилось в финале. Единственный момент — когда в конце первого тайма дали Франции возможность положить попытку. Девочки выстояли, и это был переломный момент в матче. А в концовке просто расслабились», — сказал журналистам главный тренер сборной России Андрей Кузин.
Впереди у женской сборной России старт в Мировой серии сезона-2018/19 — первый этап пройдет
Дмитрий ИНЮШКИН
Матчи сборной России на групповом этапе. Россия — Португалия — 38:0. Результативные действия сборной России: попытки -Михальцова (4), Шестакова, Кукина; реализации — Лушина (4). Россия — Шотландия — 47:0.Результативные действия сборной России: попытки -Норицина (2), Шестакова (2), Середина, Быстрова, Данилова; реализации — Лушина (4), Кулькова (2). Россия — Уэльс — 41:7. Результативные действия сборной России: попытки -Михальцова (2), Шестакова (2), Быстрова, Норицина, Кукина; реализации — Лушина (2), Кулькова.
¼ финала. Россия — Италия — 37:0. Результативные действия сборной России: попытки — Михальцова (2), Норицина (2), Шестакова, Середина, Кукина; реализация — Лушина. Франция — Испания — 31:0. Польша — Бельгия — 22:12. Шотландия — Ирландия — 17:15
½ финала. Россия — Польша — 39:0. Результативные действия сборной России: попытки -Норицина (3), Лушина (3), Михальцова; реализации — Лушина (2). Франция — Шотландия — 24:22
Финал. Россия — Франция — 34:5. Результативные действия сборной России: попытки — Шестакова (2), Михальцова (2), Лушина, Норицина; реализации — Лушина (2).
Матч за 3-е место. Шотландия — Польша — 19:12
ЧЕ-2018. Итоговое положение команд. 1. РОССИЯ — 38 очков.2. Франция — 38. 3. Ирландия — 28. 4. Шотландия — 22. 5. Бельгия — 18. 6. Англия — 17. 7. Польша — 17. 8. Уэльс — 16. 9. Италия — 14. 10. Испания — 14. 11. Германия — 3. 12. Португалия — 3.