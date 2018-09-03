Российские девушки — сильнейшие в Европе

Источник: Спорт-Экспресс

Сборные России и Франции встречались между собой в финале первого этапа чемпионата Европы, который прошел весной в Маркусси. Тогда наша команда потерпела обидное поражение. То, что в главном финале в Казани сойдутся те же соперники, было вполне предсказуемо. Россиянки катились к решающей игре стремительно и неудержимо, всякий раз убедительно доказывая, что они на голову сильнее соперниц. Групповой этап, где пришлось иметь дело со сборными Шотландии, Португалии и Уэльса, Россия завершила на первом месте с разницей игровых очков 126:7, в четвертьфинале Италии не удалось стать хоть каким-то препятствием на пути (37:0), да и с Польшей в полуфинале проблем не возникло (39:0).

Главный вопрос перед началом турнира состоял в том, каким составом прибыли француженки и на что они способны. Как выяснилось, тренеры привезли в Россию своих чемпионок — правда, студенческого уровня. Эта команда на пути к финалу пару раз чуть не оступилась, однако свою задачу-минимум выполнила.

В решающем матче подопечные Андрея Кузина не стали откладывать дело в долгий ящик, с первых минут завладев преимуществом и уйдя на перерыв с хорошим перевесом -17:0. Итоговый счет — 34:5. Таким образом, женская сборная России в пятый раз стала чемпионом Европы по регби-7.

Самым результативным игроком чемпионата Европы-2018 стала капитан сборной России Алена Михальцова, набравшая в 12 матчах 110 очков (22 попытки).

«Мы задумывали подтвердить звание чемпионов Европы, и мы это сделали. Первый этап был тяжелым, мы проиграли. Хотели реабилитироваться, и девочки показали хорошую игру. Когда эмоции переполняют, у нас все получается. Все получилось в финале. Единственный момент — когда в конце первого тайма дали Франции возможность положить попытку. Девочки выстояли, и это был переломный момент в матче. А в концовке просто расслабились», — сказал журналистам главный тренер сборной России Андрей Кузин.

Впереди у женской сборной России старт в Мировой серии сезона-2018/19 — первый этап пройдет 20—21 октября в американском Колорадо.

Дмитрий ИНЮШКИН