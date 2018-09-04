Русские регбистки разрывают Европу. Они побеждают третий год подряд

Источник: Sport24

Те, кто предполагали, что главный финал турнира в столице Татарстана, как и ранее в Маркусси, снова сведет россиянок и француженок, не ошиблись. Особенно легко предположение оправдалось в отношении команды Андрея Кузина: она уверенно отобралась в финал.

Групповой этап выглядел типичной разминкой: в матчах против соперниц из Шотландии, Португалии и Уэльса наши девушки одержали легкие победы с итоговой разницей — 126:7. Итальянки при всем желании не смогли создать проблем в четвертьфинале (37:0) — как, впрочем, и неожиданно энергично выглядевшие польки на полуфинальной стадии (39:0).

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BnOl1R1n_ld/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BnOl1R1n_ld/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Вот и завершился второй день этапа чемпионата Европы по регби-7 среди женских команд! И завершился он потрясающей победой нашей сборной!!!!!! ?? Ловите результаты! Поздравляйте нашу сборную! Любите регби!!! Четвертьфиналы ⬇️ Франция - Испания - 31:0 Россия - Италия - 37:0 Польша - Бельгия - 22:12 Шотландия - Ирландия - 17:15 Полуфиналы за 9-е место? Уэльс - Германия - 40:7 Англия - Португалия - 57:0 Полуфиналы за 1-е место? Франция - Шотландия - 24:22 Россия - Польша - 39:0 Полуфиналы за 5-е место ? Ирландия - Испания - 14:5 Италия - Бельгия - 17:7 Финал ?? Россия - Франция - 34:5 Матч за 3-е место ? Шотландия - Польша - 19:12 Матч за 5-е место ? Ирландия - Италия - 28:10 Матч за 7-е место ? Бельгия - Испания - 12:5 Матч за 9-е место ? Уэльс - Англия - 12:5 Матч за 11-е место ? Германия - Португалия - 10:0</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/official_rur/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Rugby Union of Russia</a> (@official_rur) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-09-02T15:00:34+00:00">2 Сен 2018 в 8:00 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Сборная Франции прибыла в Казань совсем не тем составом, который нынешним летом пробился в финал Кубка мира. Однако молодежь Les Bleus оставила очень приятное впечатление, а главное — также добралась до последнего матча уик-энда, где интрига дополнительно обострялась тем, что наши девушки обязаны были побеждать с разницей в семь очков, чтобы перекрыть дефицит, созданный поражением на первом этапе.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BnOx5kWHvV1/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BnOx5kWHvV1/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Женская сборная России по регби-7 в пятый раз стала чемпионом Европы! Спасибо, девочки, за Победу! Серебряные медали чемпионата Европы у сборной Франции, бронзовые у сборной Ирландии. #rugbynews #rugby #kazan #rugbykazan #rugbyrussia #rugbywomen #женскаясборнаяроссиипорегби7</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/official_rur/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Rugby Union of Russia</a> (@official_rur) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-09-02T16:46:01+00:00">2 Сен 2018 в 9:46 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Правда, едва началась игра, как стало ясно, что особой борьбы не получится: напор российской сборной не оставлял особых шансов регбисткам в синей форме. 17:0 по итогам первого тайма, 34:0 к последней минуте. Единственная ответная попытка француженок уже перед самой сиреной не имела ни малейшего значения, хоть и дала Андрею Кузину повод для профилактической критики своих игроков за излишнюю расслабленность.

Но итог турнира не мог не порадовать главного тренера сборной.

«Мы задумывали подтвердить звание чемпионов Европы, и мы это сделали. Первый этап был тяжелым, мы проиграли. Хотели реабилитироваться, и девочки показали хорошую игру. Когда эмоции переполняют, у нас все получается. Все получилось и в финале».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BnMUv15HmSt/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BnMUv15HmSt/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Ловите вдогонку интервью с капитаном нашей женской сборной по регби-7 @mikhaltsova Алёной Михальцовой ?? . #rugby #rugbynews #женскаясборнаяпорегби7 #kazan</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/official_rur/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Rugby Union of Russia</a> (@official_rur) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-09-01T17:53:35+00:00">1 Сен 2018 в 10:53 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Игрок сборной Снежана Кулькова в своих словах передала состояние всей команды.

«Эмоции просто зашкаливают, стараюсь держать себя в руках. В том году я играла только один тур во Франции, в этом мне выпала честь играть дома. Смотрела на девочек и видела, что все были уверены, у всех в глазах была жажда победы, но при этом никто не расслаблялся. На каждую игру настраивались, играли как последнюю».

Женская сборная России в пятый раз и третий год подряд стала чемпионом Европы по регби-7. Пятерка самых результативных игроков турнира состоит только из наших регбисток.