Русские регбистки разрывают Европу. Они побеждают третий год подряд
В финале разбита Франция.
В финале разбита Франция.
Те, кто предполагали, что главный финал турнира в столице Татарстана, как и ранее в Маркусси, снова сведет россиянок и француженок, не ошиблись. Особенно легко предположение оправдалось в отношении команды Андрея Кузина: она уверенно отобралась в финал.
Групповой этап выглядел типичной разминкой: в матчах против соперниц из Шотландии, Португалии и Уэльса наши девушки одержали легкие победы с итоговой разницей — 126:7. Итальянки при всем желании не смогли создать проблем в четвертьфинале (37:0) — как, впрочем, и неожиданно энергично выглядевшие польки на полуфинальной стадии (39:0).
Сборная Франции прибыла в Казань совсем не тем составом, который нынешним летом пробился в финал Кубка мира. Однако молодежь Les Bleus оставила очень приятное впечатление, а главное — также добралась до последнего матча
Правда, едва началась игра, как стало ясно, что особой борьбы не получится: напор российской сборной не оставлял особых шансов регбисткам в синей форме. 17:0 по итогам первого тайма, 34:0 к последней минуте. Единственная ответная попытка француженок уже перед самой сиреной не имела ни малейшего значения, хоть и дала Андрею Кузину повод для профилактической критики своих игроков за излишнюю расслабленность.
Но итог турнира не мог не порадовать главного тренера сборной.
«Мы задумывали подтвердить звание чемпионов Европы, и мы это сделали. Первый этап был тяжелым, мы проиграли. Хотели реабилитироваться, и девочки показали хорошую игру. Когда эмоции переполняют, у нас все получается. Все получилось и в финале».
Игрок сборной Снежана Кулькова в своих словах передала состояние всей команды.
«Эмоции просто зашкаливают, стараюсь держать себя в руках. В том году я играла только один тур во Франции, в этом мне выпала честь играть дома. Смотрела на девочек и видела, что все были уверены, у всех в глазах была жажда победы, но при этом никто не расслаблялся. На каждую игру настраивались, играли как последнюю».
Женская сборная России в пятый раз и третий год подряд стала чемпионом Европы по регби-7. Пятерка самых результативных игроков турнира состоит только из наших регбисток.