Сборная России — третья в Европе

Источник: Спорт-Экспресс

Турнирное положение сборной России, действующего чемпиона Европы, перед четвертым, завершающим этапом в Лодзи было непростым: третья строчка в общем зачете, минус десять очков по отношению к лидирующим ирландцам и минус два — по отношению к англичанам. Требовалось побеж­дать в каждом матче, дойти до главного финала и выиграть его, а также верить в не слишком удачную игру прямых конкурентов.

Первый день доказал, что российским регбистам по силам справиться с самыми грозными соперниками по польскому этапу, однако для этого требуется максимальная дисциплинированность — а вот ее, увы, хватало не всегда. Самым показательным с этой точки зрения примером стал матч против Германии. Немецкое регби в последние годы представляет собой неистощимый источник сюрпризов, и уж наши-то игроки на собственном опыте знают, чем может обернуться малейшее небрежение в играх с этой командой.

Это было опять подтверждено в субботу: сборная России вела против немцев 15:0 и в итоге одержала победу, но с минимальным преимуществом — 15:14. При этом с остальными соперниками по группе подопечные Андрея Сорокина и Александра Янюшкина разобрались вполне уверенно — Польша — 19:5, Уэльс — 33:7 — и предсказуемо вышли в плей-офф с первого места.

Первым испытанием в играх на вылет стали французы, которые уж тем более не спускают с рук любого рода проявления расслабленности и самоуспокоеннос­ти. Поначалу все шло хорошо: россияне смогли переломить ситуацию, поведя в счете с относительно комфортным отрывом — 21:12. Однако «семерка» только и делает, что доказывает на практике одну простую истину: в этой игре все меняется за несколько мгновений, причем роковым образом. К сожалению, на этот раз так и получилось. Наша команда уступила на последних минутах — 21:24, и оставила себе шансы бороться только за пятое место.

Шведы, как и следовало ожидать, не стали серьезным препятствием на этом пути (26:7), а победа в заключительном матче гарантировала сборной России третье место по итогам чемпионата Европы. Для этого требовалось справиться с испанцами, которые традиционно способны создавать трудности там, где этого не ждешь. По счастью, парни смогли создать надежный задел в процессе игры, но итоговый счет (26:17) может и должен стать поводом для очередного разбора полетов: сезон завершен с медалями, но впереди огромная работа по возвращению в Мировую серию и квалификации на Олимпиаду-2020.