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18:31 (мск), источник: Sport24

Регбисты устроили нереальное шоу в полуфиналах чемпионата. 211 очков — это рекорд

А в финале сезона дерби: «Енисей-СТМ» против «Красного Яра».

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Источник: Sport24

На минувших выходных завершился второй раунд плей-офф регбийной Премьер-лиги. Пожалуй, это был самый фееричный раунд за последние пять лет.

Полуфиналы за 5−8 места

Если на описание двух ответных матчей между «Кубанью-2» и «Славой», да «Металлурга» с «Булавой» дали бы всего два слова, они звучали бы так — «вынос тела». Даже капельку интриги не подкинули болельщикам регбисты московской и новокузнецкой команд, разнеся своих оппонентов на составные части.

Особенно беспощадное и безоговорочное преимущество было у «славян». Победа 61:3 — больше и добавить нечего.

«Кубань-2» (3) 3:61 (26) «Слава»
Попытки: нет — Вавилин (4), Степанов (12, 32), Евсеев (16), Калинин (46, 77), Почечуев (53), Мишечкин (63), Курашов (68);
Реализации: нет — Никущенко (13, 17, 33, 47, 54, 64, 69, 78);
Штрафные: Мухин (6) — нет.
Желтые карточки: нет — Кириллов (33).

«Булава» же явно не справилась с перелетом и сменой часовых поясов. Разрыв в первой игре между соперниками составил всего 1 очко, для регби это даже пустяк — ничто. Если в защите гости смотрелись кое-как, но не позорно, то в атаке вообще вариантов не было. В итоге поражение всухую.

«Металлург» (5) 24:0 (0) «Булава»
Попытки: Фарков (17, 72), Филиппов (47), Пастернак (80) — нет;
Реализации: Филиппов (48, 80) — нет.

Полуфиналы за 1−4 места

Главный матч недели — противостояние «ВВА-Подмосковья» с «Красным Яром». В гостях сибиряки выиграли с разрывом в 14 очков (21:7), что оставляло «летчикам» пусть призрачные, но шансы. Сражались монинцы отважно, забыв о результате первой игры серии. Они заставили хозяев поля понервничать, особенно во второй половине. Если бы не чудовищные ошибки в обороне, которые регулярно допускали регбисты ВВА, «Яр» мог бы и поплыть. Но обошлось для красноярцев: фееричная перестрелка завершилась вничью.

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«Красный Яр» (20) 33:33 (14) «ВВА-Подмосковье»
Попытки: Артемьев (23), Галиновский (26), Пруидзе (74) — Секисов (16), Живатов (38) Потиханов (48), Пеки (72), Бабаев (78);
Реализации: Малагурадзе (24, 28, 76) — Янюшкин (17, 39, 49), Дёмушкин (73);
Штрафные: Малагурадзе (13, 21, 51, 59) — нет;
Желтые карточки: Цнобиладзе (70) — Бабаев (40).

Не менее эпичной получилась схватка между «Енисеем-СТМ» и «Кубанью». «Тяжелая машина» обеспечила себе успех в гостевом матче (38:7), вроде бы превратив ответную игру в формальность с точки зрения результата. Но краснодарцам после домашней трепки нужна была сатисфакция, и в каком-то роде они ее добились. Быстро пропустив две попытки и проигрывая 0:10, «казаки» сумели вернуть и заставили чемпионов здорово напрячься. Красноярцы не хотели проигрывать перед своими болельщиками и выгрызли победу с минимальным преимуществом.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Енисей-СТМ» (17) 29:28 (14) «Кубань»
Попытки: Симпликевич (8), Магомедов (13), Елагин (28), Герасимов (48, 64) — Остроушко (19), Соловьёв (40), Гаджиев (46, 80);
Реализации: Кушнарев (14), Чурашов (65) — Остроушко (20, 40), Скачко (46, 80);
Желтые карточки: Будыченко (66) — Филатов (22).

Впереди главные матчи сезона. Серия за бронзу между «Кубанью» и «ВВА» стартует 30 сентября, ответный матч — 7 октября, а две финальных игры между «Красным Яром» и «Енисеем-СТМ» состоятся 26 сентября и 3 октября, соответственно.

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