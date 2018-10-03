«Енисей-СТМ» в третий раз подряд стал чемпионом России по регби
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Красноярский клуб «Енисей-СТМ» третий раз подряд завоевал золотые медали чемпионата России по регби среди мужских команд.
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Красноярский клуб «Енисей-СТМ» третий раз подряд завоевал золотые медали чемпионата России по регби среди мужских команд.
«Енисей-СТМ» в ответном матче финальной серии уступил красноярскому клубу «Красный Яр» (12:14).
В первом матче 26 сентября «Енисей» оказался сильнее (25:16) и победил по сумме двух матчей — 37−30. Для красноярской команды это девятый чемпионский титул.
Бронзовые медали регбийной