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16:38 (мск), источник: Р-Спорт

«Енисей-СТМ» в третий раз подряд стал чемпионом России по регби

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Красноярский клуб «Енисей-СТМ» третий раз подряд завоевал золотые медали чемпионата России по регби среди мужских команд.

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Источник: РИА "Новости"

«Енисей-СТМ» в ответном матче финальной серии уступил красноярскому клубу «Красный Яр» (12:14).

В первом матче 26 сентября «Енисей» оказался сильнее (25:16) и победил по сумме двух матчей — 37−30. Для красноярской команды это девятый чемпионский титул.

Бронзовые медали регбийной премьер-лиги разыграют «ВВА-Подмосковье» и краснодарская «Кубань».

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