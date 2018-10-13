Каннибализм ради спасения. 46 лет легендарной истории
Трагедия заставила регбистов есть друзей и родных. Претензий к ним не было.
Трагедия заставила регбистов есть друзей и родных. Претензий к ним не было.
Авиакатастрофы в наше время не редкость, а жизнь профессионального спортсмена сложно представить без перелетов — выездные матчи, сборы, соревнования. Именно поэтому трагедии в небе затрагивают порой целые команды. «Торино» и «Шапекоэнсе», ярославский «Локомотив» и «Манчестер Юнайтед» — список, увы, можно продолжать очень долго. Однако трагедия с регбийной командой «Олд Кристианс», случившаяся ровно 46 лет назад, все равно поражает. Не столько самим фактом авиакрушения, сколько тем, что случилось после этого.
В пятницу 13 октября 1972 года самолет FH-227 с уругвайскими регбистами на борту (всего было 40 пассажиров и 5 членов экипажа) вылетел из Монтевидео в Сантьяго.
В это же время власти пытались организовать поисковую операцию. Однако, погода и горная местность серьезно мешали спасателям. Да и понять даже приблизительное место авиакатастрофы не представлялось возможным. Экипаж разбившегося самолета сообщал диспетчеру неверные координаты, что привело сначала к крушению, а затем к неэффективности поисков.
Выжившие попытались найти еду. В багаже обнаружилось несколько бутылок вина, а также немного крекера и шоколада. Было очевидно, что прокормиться этим невозможно. Однако, теплилась надежда, что их скоро найдут.
Капитана команды Марсело Переса изначально приняли за мертвого и положили вместе с трупами. Когда он пришел в себя и увидел вокруг погибших друзей, он некоторое время пребывал в шоке, однако, уже вскоре приказал остальным выжившим разбивать лагерь из того, что уцелело. Был найден радиоприемник, из которого пассажиры через восемь дней узнали, что поиски завершились, и их теперь считают пропавшими без вести. За это время умерла и младшая сестра Нандо Паррадо — одного из игроков команды. Умерла на руках у брата — все эти дни он не отходил от нее ни на шаг.
Если водой служил растопленный снег, то еды практически не было. Со временем отчаяние и голод заставляли питаться кожаной обшивкой самолета и кусками чемоданов. Не помогало, более того, становилось хуже. Через несколько дней страшная идея была, возможно, в голове почти у каждого. Подмерзшие трупы недавних товарищей не портились
«Мы не могли физически разомкнуть рты, мы чувствовали себя жалкими, нам было противно делать это», — вспоминал потом Каннеса. Однако, вскоре со страшной трапезой смирились все. С одной из двух страшных бед — голод и холод — спасшиеся, путем преодоления самих себя, справились. Однако вскоре пришла новая.
На семнадцатый день бедствия с вершины сошла лавина. Погибло еще восемь человек, включая капитана регбийной команды Марсело Переса. В живых оставалось 19 людей. Зажатые лавиной в фюзеляже с полуобъеденными трупами недавних друзей, они были близки к тому, чтобы сдаться. Однако, именно в этот момент, когда человеческое все более покидало их, животное желание выжить завладело ими. Оставшиеся снаружи трое суток откапывали остатки самолета, чтобы помочь товарищам. Основная часть группы, зажатая пленниками в фюзеляже, с помощью арматуры смогли сделать себе подобие вентиляции, чтобы не задохнуться. Лавина в
После схода лавины прошел месяц. От истощения умерли еще двое. Предпринимавшиеся экспедиции с целью найти помощь не приносили успеха. Через несколько дней походов путники возвращались назад ни с чем. Разве что один раз выбрели на обломок самолета, где смогли добыть еще немного провианта. Все прекрасно понимали, что единственный шанс на спасение — дойти до людей и сообщить о выживших. Но времени оставалось все меньше.
Вооружившись теплыми вещами, замороженным мясом и водой, в путь двинулись трое — Паррадо, Каннеса, а также один из коллег медика. Не понимая, где находятся, они изначально пошли не по тому пути. Обнаружив ошибку через два дня, Паррадо и Каннеса вернули третьего товарища обратно в лагерь, а сами пошли на удачу. Впервые за два месяца она улыбнулась им — через девять дней они встретили пастухов! Это было спасение. Ковбои отвезли обессиленные тела путников на ранчо.
Дальнейшее было уже делом техники. Каннеса и Паррадо показали спасателем место крушения. Больше умерших не было. Спустя 71 день после крушения самолета все выжившие были спасены. Из 45 пассажиров и членов экипажа 16 человек смогли вернуться в свои семьи. Вскоре раскрылся и страшный секрет каннибальства. Людоедов не осуждал никто — даже родственники погибших. И никто не мог представить даже малейшую часть того ужаса, что испытывали в те дни выжившие. То, что происходило у подножия потухшего вулкана в Андах, осталось там.
Те, кто выжил, вскоре смогли вернуться к нормальной жизни. Паррадо стал бизнесменом, завел счастливую семью. Медик Каннеса, также обретя семейное счастье, сделал серьезную карьеру и даже баллотировался в президенты. По мотивам тех дней в Андах снят фильм «Выжить», написано несколько