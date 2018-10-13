Каннибализм ради спасения. 46 лет легендарной истории

Источник: Спорт-Экспресс

Авиакатастрофы в наше время не редкость, а жизнь профессионального спортсмена сложно представить без перелетов — выездные матчи, сборы, соревнования. Именно поэтому трагедии в небе затрагивают порой целые команды. «Торино» и «Шапекоэнсе», ярославский «Локомотив» и «Манчестер Юнайтед» — список, увы, можно продолжать очень долго. Однако трагедия с регбийной командой «Олд Кристианс», случившаяся ровно 46 лет назад, все равно поражает. Не столько самим фактом авиакрушения, сколько тем, что случилось после этого.

Авария в Андах

В пятницу 13 октября 1972 года самолет FH-227 с уругвайскими регбистами на борту (всего было 40 пассажиров и 5 членов экипажа) вылетел из Монтевидео в Сантьяго. Из-за плохой погоды видимость упала практически до нуля. После столкновения с одной из горных вершин Анд самолет развалился, а его куски покатились по склону, в конце концов, врезавшись в снежный склон. 12 человек погибли сразу, еще пять были серьезно ранены и не пережили первую после крушения ночь. В живых оставались 28 человек. Без зимней одежды, достаточного количества еды и каких-либо медикаментов.

В это же время власти пытались организовать поисковую операцию. Однако, погода и горная местность серьезно мешали спасателям. Да и понять даже приблизительное место авиакатастрофы не представлялось возможным. Экипаж разбившегося самолета сообщал диспетчеру неверные координаты, что привело сначала к крушению, а затем к неэффективности поисков.

Выжившие попытались найти еду. В багаже обнаружилось несколько бутылок вина, а также немного крекера и шоколада. Было очевидно, что прокормиться этим невозможно. Однако, теплилась надежда, что их скоро найдут. Где-то вдалеке летали самолеты, казалось, что спасение близко. Кто-то был чересчур оптимистично настроен, а потому съел половину и без того небогатых съестных запасов. Выжившие до сих пор не знают, кто это был. Или просто не захотели узнавать. По сравнению с тем, через что им пришлось пройти вскоре, это кажется мелочью.

Мы чувствовали себя жалкими

Капитана команды Марсело Переса изначально приняли за мертвого и положили вместе с трупами. Когда он пришел в себя и увидел вокруг погибших друзей, он некоторое время пребывал в шоке, однако, уже вскоре приказал остальным выжившим разбивать лагерь из того, что уцелело. Был найден радиоприемник, из которого пассажиры через восемь дней узнали, что поиски завершились, и их теперь считают пропавшими без вести. За это время умерла и младшая сестра Нандо Паррадо — одного из игроков команды. Умерла на руках у брата — все эти дни он не отходил от нее ни на шаг.

Если водой служил растопленный снег, то еды практически не было. Со временем отчаяние и голод заставляли питаться кожаной обшивкой самолета и кусками чемоданов. Не помогало, более того, становилось хуже. Через несколько дней страшная идея была, возможно, в голове почти у каждого. Подмерзшие трупы недавних товарищей не портились из-за мороза, а потому предложение медика Роберто Каннесы после недолгих споров было принято. Каннибализм. В качестве еды было решено использовать недавних товарищей по команде и даже родственников.

«Мы не могли физически разомкнуть рты, мы чувствовали себя жалкими, нам было противно делать это», — вспоминал потом Каннеса. Однако, вскоре со страшной трапезой смирились все. С одной из двух страшных бед — голод и холод — спасшиеся, путем преодоления самих себя, справились. Однако вскоре пришла новая.

На семнадцатый день бедствия с вершины сошла лавина. Погибло еще восемь человек, включая капитана регбийной команды Марсело Переса. В живых оставалось 19 людей. Зажатые лавиной в фюзеляже с полуобъеденными трупами недавних друзей, они были близки к тому, чтобы сдаться. Однако, именно в этот момент, когда человеческое все более покидало их, животное желание выжить завладело ими. Оставшиеся снаружи трое суток откапывали остатки самолета, чтобы помочь товарищам. Основная часть группы, зажатая пленниками в фюзеляже, с помощью арматуры смогли сделать себе подобие вентиляции, чтобы не задохнуться. Лавина в какой-то мере даже помогла. Благодаря тому, что она накрыла остатки самолета, группа могла укрываться там от холодных ветров.

Страшный секрет

После схода лавины прошел месяц. От истощения умерли еще двое. Предпринимавшиеся экспедиции с целью найти помощь не приносили успеха. Через несколько дней походов путники возвращались назад ни с чем. Разве что один раз выбрели на обломок самолета, где смогли добыть еще немного провианта. Все прекрасно понимали, что единственный шанс на спасение — дойти до людей и сообщить о выживших. Но времени оставалось все меньше. Кто-то от отчаяния предлагал себя в дополнение к рациону из погибших пассажиров. Кто-то предпринимал попытку суицида, чтобы избавить друзей от душевных терзаний при поедании еще живых товарищей. Желание жить постепенно покидало всех. Те, кого еще не охватило безумие, понимали, что ближайшая экспедиция станет последней. Либо они найдут людей, либо останутся в Андах навсегда.

Вооружившись теплыми вещами, замороженным мясом и водой, в путь двинулись трое — Паррадо, Каннеса, а также один из коллег медика. Не понимая, где находятся, они изначально пошли не по тому пути. Обнаружив ошибку через два дня, Паррадо и Каннеса вернули третьего товарища обратно в лагерь, а сами пошли на удачу. Впервые за два месяца она улыбнулась им — через девять дней они встретили пастухов! Это было спасение. Ковбои отвезли обессиленные тела путников на ранчо.

Дальнейшее было уже делом техники. Каннеса и Паррадо показали спасателем место крушения. Больше умерших не было. Спустя 71 день после крушения самолета все выжившие были спасены. Из 45 пассажиров и членов экипажа 16 человек смогли вернуться в свои семьи. Вскоре раскрылся и страшный секрет каннибальства. Людоедов не осуждал никто — даже родственники погибших. И никто не мог представить даже малейшую часть того ужаса, что испытывали в те дни выжившие. То, что происходило у подножия потухшего вулкана в Андах, осталось там.