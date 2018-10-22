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00:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«ВВА-Подмосковье» — чемпион России по регби-7

Монинский клуб завершил сезон на стопроцентно мажорной ноте.

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Источник: Спорт-Экспресс

Между двумя этапами чемпионата России по регби-7 не прошло и недели: в понедельник завершился сочинский, уже в пятницу стартовал краснодарский. И, надо сказать, стартовал очень бойко, то и дело преподнося сюрпризы уже в первый день.

Пожалуй, самым заметным возмутителем спокойствия стал «Металлург». Новокузнецкая команда, которая лишь в этом году по-настоящему взялась за «семерку», в Сочи финишировала девятой, а в Краснодаре смогла войти в восьмерку. Причем в группе подопечные Вячеслава Шалунова выдали два запомнившихся результата: сначала сыграли вничью с «Красным Яром» (12:12), а затем и с дублем «Кубани», причем встреча завершилась с поистине удивительным для олимпийской разновидности счетом — 0:0!

Правда, в четвертьфинале «Металлургу» пришлось иметь дело с одним из главных претендентов на чемпионство — местной «Кубанью», и здесь неожиданностей не произошло: «казаки» выиграли 38:5. (Забегая вперед, скажем, что в матче за пятое место «кузня» уступила московской «Славе» со счетом 10:19, однако заявку на будущие победы сделала более чем убедительную.).

На этой же стадии одной четвертой другой претендент (а после Сочи — и лидер турнирной таблицы), монинский клуб «ВВА-Подмосковье» встречался с дублем южан и предсказуемо взял верх со счетом 22:0, а второй состав военлетов не без труда одолел неуступчивую бердскую «Дружину» (7:5). «Красный Яр» не оставил шансов столичной «Славе» — 24:5.

Главным матчем краснодарского этапа в итоге стал полуфинал между «ВВА-Подмосковьем» и «Кубанью». Логика подсказывала, что окончательное выяснение отношений между двумя базовыми клубами сборной должно произойти в финале, однако судьба распорядилась иначе. И в итоге чемпион России стал известен досрочно: монинцы выиграли 14:5, обеспечив себе возможность завершить турнир спокойно и без особых волнений.

Правда, последняя игра все равно несла в себе интригу, только речь шла о том, сможет ли «Красный Яр» своим молодежным составом завоевать серебряные медали (для этого требовалось побеждать). Но военлеты завершили сезон на стопроцентно мажорной ноте, выиграв со счетом 12:5.

По мнению Владислава Созонова, завоевать золотые медали удалось благодаря силе духа: «Мы просто сыграли как команда, на характере. И выполнили все тренерские установки. Хотя Кубань — соперник очень сильный, с ним всегда играешь на равных. Но мы в этом году очень сильно сплотились, и это приносит свои плоды».

Игрок «Кубани» Кевин Акуабу после окончания турнира признал, что монинцы действительно были сильнее: «Мы не собрались в тех моментах, где нужно было прибавить и максимально выложиться, чтобы завоевать золото. Кроме того, в этом году пришло много молодых игроков. Получилось, что кто-то играл в сборной, а кто-то в дубле, а это совсем разные схемы. Чтобы свести их воедино, не хватило времени».

Что же касается нижней части турнирной таблицы, то отметим, что «Нарвская застава», ставшая минувшим летом обладателем Кубка России по регби-7, в Краснодаре заняла девятое место, одолев со счетом 29:7 «Булаву». «Империя», на смену которой идет «Локомотив-Пенза», финишировала одиннадцатой благодаря победе над сборной Крыма, с честью выдержавшей выпавшее ей испытание.

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