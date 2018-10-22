«ВВА-Подмосковье» — чемпион России по регби-7

Источник: Спорт-Экспресс

Между двумя этапами чемпионата России по регби-7 не прошло и недели: в понедельник завершился сочинский, уже в пятницу стартовал краснодарский. И, надо сказать, стартовал очень бойко, то и дело преподнося сюрпризы уже в первый день.

Пожалуй, самым заметным возмутителем спокойствия стал «Металлург». Новокузнецкая команда, которая лишь в этом году по-настоящему взялась за «семерку», в Сочи финишировала девятой, а в Краснодаре смогла войти в восьмерку. Причем в группе подопечные Вячеслава Шалунова выдали два запомнившихся результата: сначала сыграли вничью с «Красным Яром» (12:12), а затем и с дублем «Кубани», причем встреча завершилась с поистине удивительным для олимпийской разновидности счетом — 0:0!

Правда, в четвертьфинале «Металлургу» пришлось иметь дело с одним из главных претендентов на чемпионство — местной «Кубанью», и здесь неожиданностей не произошло: «казаки» выиграли 38:5. (Забегая вперед, скажем, что в матче за пятое место «кузня» уступила московской «Славе» со счетом 10:19, однако заявку на будущие победы сделала более чем убедительную.).

На этой же стадии одной четвертой другой претендент (а после Сочи — и лидер турнирной таблицы), монинский клуб «ВВА-Подмосковье» встречался с дублем южан и предсказуемо взял верх со счетом 22:0, а второй состав военлетов не без труда одолел неуступчивую бердскую «Дружину» (7:5). «Красный Яр» не оставил шансов столичной «Славе» — 24:5.

Главным матчем краснодарского этапа в итоге стал полуфинал между «ВВА-Подмосковьем» и «Кубанью». Логика подсказывала, что окончательное выяснение отношений между двумя базовыми клубами сборной должно произойти в финале, однако судьба распорядилась иначе. И в итоге чемпион России стал известен досрочно: монинцы выиграли 14:5, обеспечив себе возможность завершить турнир спокойно и без особых волнений.

Правда, последняя игра все равно несла в себе интригу, только речь шла о том, сможет ли «Красный Яр» своим молодежным составом завоевать серебряные медали (для этого требовалось побеждать). Но военлеты завершили сезон на стопроцентно мажорной ноте, выиграв со счетом 12:5.

По мнению Владислава Созонова, завоевать золотые медали удалось благодаря силе духа: «Мы просто сыграли как команда, на характере. И выполнили все тренерские установки. Хотя Кубань — соперник очень сильный, с ним всегда играешь на равных. Но мы в этом году очень сильно сплотились, и это приносит свои плоды».

Игрок «Кубани» Кевин Акуабу после окончания турнира признал, что монинцы действительно были сильнее: «Мы не собрались в тех моментах, где нужно было прибавить и максимально выложиться, чтобы завоевать золото. Кроме того, в этом году пришло много молодых игроков. Получилось, что кто-то играл в сборной, а кто-то в дубле, а это совсем разные схемы. Чтобы свести их воедино, не хватило времени».