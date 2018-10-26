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11:21 (мск), источник: ТАСС

Федерация регби России получила в пользование два тренировочных поля «Открытие-Арены»

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Два тренировочных поля московского стадиона «Открытие-Арена» («Спартак») будут использоваться Федерацией регби России для тренировок и проведения матчей различного уровня. Об этом ТАСС сообщил директор по организационной работе федерации Станислав Дружинин.

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Источник: РИА "Новости"

«Федерацией регби России заключен договор на оказание услуг по организации и обеспечению проведения регбийных занятий и игр на полях тренировочной площадки номер один стадиона “Спартак”, — рассказал Дружинин. — На сегодняшний день тренировочные поля закреплены за ФГУП “Спорт-Инжиниринг”. Пока мы пользуемся полями по договору, в последующем они будут переданы нам по договору безвозмездного пользования».

«На полях уже установлены регбийные ворота, одно из них с натуральным газоном, другое — с искусственным. Спортсменам будет доступна вся инфраструктура, включая раздевалки, массажные кабинеты и другое. Также поля для учебно-тренировочных мероприятий будет использовать созданная академия регби “Центр” — новый центр развития регби в столице», — добавил собеседник агентства.

Вокруг одного из полей также установят трибуны, будут проводиться чемпионат Москвы среди детских команд, Кубок Москвы по регби-7 среди женщин и другие соревнования. Одно из полей по своим размерам не подходит для соревнований и будет использоваться только для тренировочных мероприятий.

Ранее председатель высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев сообщал о возможности появления базы для регбийных команд на территории «Открытие-Арены».

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