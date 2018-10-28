Тренер Джонс: Уровень развития регби в России пока отстает от Уэльса на 20 лет

Источник: РИА "Новости"

3 августа Джонс стал новым главным тренером российской сборной по регби. Главной задачей специалиста является подготовка команды к выступлению на Кубке мира, который пройдет с 20 сентября по 2 ноября 2019 года в Японии.

«Российское регби должно выйти на новый уровень — это амбициозная и интересная цель. Я не являюсь решением, но являюсь частью программы, очень маленькой частью, — сказал Джонс. — В течение семи недель я ездил по России от Красноярска до Краснодара, чтобы составить представление о развитии регби».