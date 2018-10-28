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13:04 (мск), источник: ТАСС

Тренер Джонс: Уровень развития регби в России пока отстает от Уэльса на 20 лет

МОСКВА, 28 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Уровень развития регби в России отстает от Уэльса на 20 лет, но у этого вида спорта большая перспектива развития в стране. Об этом ТАСС заявил главный тренер мужской сборной России валлиец Лин Джонс.

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Источник: РИА "Новости"

3 августа Джонс стал новым главным тренером российской сборной по регби. Главной задачей специалиста является подготовка команды к выступлению на Кубке мира, который пройдет с 20 сентября по 2 ноября 2019 года в Японии.

«Российское регби должно выйти на новый уровень — это амбициозная и интересная цель. Я не являюсь решением, но являюсь частью программы, очень маленькой частью, — сказал Джонс. — В течение семи недель я ездил по России от Красноярска до Краснодара, чтобы составить представление о развитии регби».

В пятницу высший совет Федерации регби России утвердил программу подготовки национальной сборной к Кубку мира 2019 года. «Сейчас регби в России находится на таком же уровне, что и в Уэльсе 20 лет назад. Но мы смогли пройти сложный путь, и пусть сборная не стала чемпионом мира, но она входит в топ-7 команд. Сборная России примерно 20-я в мире, думаю, что реалистично в ближайшее время подняться на 15-ю строчку», — заявил главный тренер.

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