Тренер Джонс: Уровень развития регби в России пока отстает от Уэльса на 20 лет

3 августа Джонс стал новым главным тренером российской сборной по регби. Главной задачей специалиста является подготовка команды к выступлению на Кубке мира, который пройдет с 20 сентября по 2 ноября 2019 года в Японии.
«Российское регби должно выйти на новый уровень — это амбициозная и интересная цель. Я не являюсь решением, но являюсь частью программы, очень маленькой частью, — сказал Джонс. — В течение семи недель я ездил по России от Красноярска до Краснодара, чтобы составить представление о развитии регби».
В пятницу высший совет Федерации регби России утвердил программу подготовки национальной сборной к Кубку мира 2019 года. «Сейчас регби в России находится на таком же уровне, что и в Уэльсе 20 лет назад. Но мы смогли пройти сложный путь, и пусть сборная не стала чемпионом мира, но она входит в топ-7 команд. Сборная России примерно 20-я в мире, думаю, что реалистично в ближайшее время подняться на 15-ю строчку», — заявил главный тренер.