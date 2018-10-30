«Цель — попасть на Кубок мира»

Источник: Спорт-Экспресс

29 октября сборная России по регби, которая находится на сборе в Сочи, провела первую тренировку на поле под руководством нового тренерского штаба во главе с Лином Джонсом. «Медведи» готовятся к трем ноябрьским тест-матчам. 10 ноября в Краснодаре на стадионе «Кубань» они сыграют со сборной Намибии, 16-го числа в Ньюпорте (Уэльс) состоится матч против «Ньюпорт Драгонз», а 24 ноября в Глостере (Англия) — игра со сборной Японии.

В этот день у команды было запланировано две тренировки. На первой, утренней, нападающие и защитники занимались отдельно друг от друга. Схватка работала в тренажерном зале вместе с тренером по нападающим Марком МакДермоттом и старшим тренером Александром Войтовым, а трехчетвертные на поле под руководством тренера по защитникам Шона Коннора. Затем они поменялись местами. У нападающих тренировка на поле была полностью посвящена отработке игры в коридоре.

Дневную тренировку сборная России провела на поле в полном составе, за исключением травмированных Игоря Галиновского, Виктора Гресева, Кирилла Голосницкого и Азамата Битиева. Команда была разбита на три группы, которые работали на трех базах, меняясь по кругу. На каждой из баз процессом руководили главный тренер Лин Джонс, тренер по нападающим Марк МакДермотт и тренер по защитникам Шон Коннор, а в качестве переводчиков в каждой группе выступали Василий Артемьев, Юрий Кушнарев и Виталий Живатов. В основном внимание было уделено игре в раках и защитным действиям.

По окончании тренировки нападающий РК «Зеленоград» Максим Берцов, который впервые был вызван в главную команду страны, поделился своими впечатлениями о первых днях пребывания в сборной.

— Приняли меня хорошо, впечатления отличные, думал, если честно, что будет сложнее, все-таки я молодой игрок, а бОльшая часть ребят намного старше меня, но опасения оказались напрасны, — говорит Максим Берцов. — Тренеры мне сказали: «Тренируйся, показывай себя, все в твоих руках».

— Когда впервые узнали о вызове в сборную России?

— После финала чемпионата Москвы по регби мне сказали, чтобы готовился ехать на сборы в Сочи. Потом все утихло, никаких разговоров не было. Но 24 октября мой тренер в «Зеленограде» сказал, что я еду и надо срочно отправить необходимые документы. Скажу честно, был очень удивлен вызову.

— Пока команда тренировалась на поле только один день, но уже успели для себя подметить что-то интересное, важное, те моменты, о которых раньше не знали?

— В коридоре подметил несколько важных моментов, например, как правильно защищаться, этих нюансов я не знал. Ребята рассказывают, показывают, помогают влиться в процесс быстрее.

— Работали раньше с иностранными специалистами, какие первые впечатления?

— В молодежной сборной был опыт работы с Марком МакДермоттом, который сейчас работает с нападающими. Никакого дискомфорта нет, английский я знаю, поэтому могу спокойно пообщаться на любые темы, спросить, если что-то непонятно. У иностранцев своеобразное чувство юмора, конечно, но нужно время, чтобы привыкнуть к нему.

— Если тренеры внесут вас в заявку на матч с Намибией, готовы сыграть?

— Мандраж, конечно, будет, но я готов выйти и сделать максимум того, что от меня будет зависеть.

Полузащитник «Енисея-СТМ» Никита Чурашов в сезоне 2018 года стал лучшим бомбардиром чемпионата России по регби, набрав 122 очка. Для 22-летнего игрока, проведшего первый полный сезон составе действующих чемпионов России — это большой успех. Теперь Никита ставит перед собой цель дебютировать в национальной команде.

— Для всех нас работа с тренерским штабом Лина Джонса — хороший опыт, — говорит Чурашов. — Уверен, мы многому научимся у этих специалистов. Даже по первой тренировке на поле могу сказать, что было много нового и интересного.

— Тренер по защитникам Шон Коннор разжевывает практически каждый момент, каждое действие.

— И это очень хорошо. Лучше, когда один раз нам подробно все объяснят, чем будут постоянно останавливать тренировку, говоря кратко о тех или иных наших ошибках и недочетах.

— Тренировки достаточно интенсивные. Привычно было работать в таком темпе?

— Да, у нас в «Енисее-СТМ» по интенсивности примерно также все. Особых различий не увидели.

— Для вас сезон 2018 года стал первым полноценным на высшем уровне. Вы много играли, были игроком стартового состава, стали лучшим бомбардиром чемпионата России. Силы на сборную России остались?

— Силы есть, я готов продолжать выкладываться на полную катушку. В этом сезоне мне стали больше доверять, я проявил себя. Надеюсь, в будущем будут доверять еще больше. Теперь есть большое желание дебютировать в сборной России. И обязательно в этом году.