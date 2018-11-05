Остриков присоединился к сборной России
В ночь с 4 на 5 ноября в расположение сборной России, которая проводит сбор в Сочи, прибыл нападающий «Сейл Шаркс» Андрей Остриков.
В ночь с 4 на 5 ноября в расположение сборной России, которая проводит сбор в Сочи, прибыл нападающий «Сейл Шаркс» Андрей Остриков.
— Всегда приезжаю в сборную России в прекрасном настроении, — сказал Остриков. — Нахожусь в хорошем физическом состоянии, в английской
— С Лином Джонсом успели пообщаться?
— Перекинулись парой фраз, более конкретный разговор впереди.
— Вы примете участие во всех трех ближайших
— Нет, я сыграю в двух матчах — против Намибии и Японии. После игры в Краснодаре вернусь в клуб, а затем присоединись к сборной России уже перед игрой с японцами в Глостере.