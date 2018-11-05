Остриков присоединился к сборной России

— Всегда приезжаю в сборную России в прекрасном настроении, — сказал Остриков. — Нахожусь в хорошем физическом состоянии, в английской премьер-лиге мы сыграли уже больше 10 матчей. Есть огромное желание играть.

— Нет, я сыграю в двух матчах — против Намибии и Японии. После игры в Краснодаре вернусь в клуб, а затем присоединись к сборной России уже перед игрой с японцами в Глостере.