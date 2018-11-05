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15:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Остриков присоединился к сборной России

В ночь с 4 на 5 ноября в расположение сборной России, которая проводит сбор в Сочи, прибыл нападающий «Сейл Шаркс» Андрей Остриков.

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Источник: Спорт-Экспресс

— Всегда приезжаю в сборную России в прекрасном настроении, — сказал Остриков. — Нахожусь в хорошем физическом состоянии, в английской премьер-лиге мы сыграли уже больше 10 матчей. Есть огромное желание играть.

— С Лином Джонсом успели пообщаться?

— Перекинулись парой фраз, более конкретный разговор впереди.

— Вы примете участие во всех трех ближайших тест-матчах?

— Нет, я сыграю в двух матчах — против Намибии и Японии. После игры в Краснодаре вернусь в клуб, а затем присоединись к сборной России уже перед игрой с японцами в Глостере.

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