Сборная России по регби победила намибийцев в первом матче с новым тренером

Текущие события
Футбол. Первый дивизион
17:00
Балтика
Томь
Футбол. Первый дивизион
17:00
Факел
Спартак-2
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино
Парма
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Крылья Советов0
Ахмат0
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Сочи0
Зенит-20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кардифф Сити1
Брайтон & Хоув1
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Армавир1
Чертаново3
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Львов1
Олимпик Д1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вальядолид0
Эйбар0
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Вердер
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Майнц
Футбол. Зарубежный
17:30
Фортуна Д
Герта
Футбол. Зарубежный
17:30
Нюрнберг
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
18:00
Хаддерсфилд
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:00
Лестер
Бернли
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед
Борнмут
Футбол. Зарубежный
18:00
Саутгемптон
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
18:00
Десна
Черноморец Од
Футбол. Зарубежный
18:00
Заря Лг
Карпаты
Футбол. Зарубежный
18:15
Хетафе
Валенсия
Хоккей. Европа
18:30
Финляндия
Чехия
Футбол. Первый дивизион
15:00
Химки1
Шинник0
Футбол. Зарубежный
19:00
Генгам
Лион
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
Динамо
Хоккей. Европа
14:00
Швеция1
Россия4
Футбол. Первый дивизион
14:00
Краснодар-22
Тамбов0
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал2
Оренбург1
Футбол. Зарубежный
20:00
СПАЛ
Кальяри
Футбол. Зарубежный
20:30
Кристал Пэлас
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
20:30
Арсенал К
Александрия
Футбол. Зарубежный
20:30
Боруссия Д
Бавария
Футбол. Зарубежный
20:30
Атлетико
Атлетик
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь0
Мордовия0
Футбол. Первый дивизион
13:00
Ротор1
Авангард К0
Хоккей. НХЛ
21:00
Баффало Сэйбрз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия Флайерз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
22:00
Даллас Старз
Нэшвилл Предаторз
Футбол. Зарубежный
22:00
Анже
Монпелье
Футбол. Зарубежный
22:00
Ним
Ницца
Футбол. Зарубежный
22:00
Сент-Этьен
Реймс
Футбол. Зарубежный
22:00
Тулуза
Амьен
Футбол. Зарубежный
22:30
Дженоа
Наполи
Футбол. Зарубежный
22:45
Жирона
Леганес
Футбол. Первый дивизион
09:00
СКА-Хабаровск2
Тюмень1
Футбол. Первый дивизион
07:00
Луч1
Нижний Новгород0
Хоккей. НХЛ
11.11
Бостон Брюинз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
11.11
Монреаль Канадиенс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
11.11
Тампа-Бэй Лайтнинг
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
11.11
Флорида Пантерз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
11.11
Питтсбург Пингвинз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
11.11
Каролина Харрикейнз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
11.11
Коламбус Блю Джэкетс
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс1
Миннесота Уайлд5
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз4
Сан-Хосе Шаркс0
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс5
Колорадо Эвеланш2
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред УингзОТ3
Нью-Йорк Рейнджерс2
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз6
Нью-Джерси Дэвилз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз1
Коламбус Блю Джэкетс2
Все события
Фоторепортажи
11Посвящение «Лестера», победа «Реал Мадрида» и другие события выходных
16Кононов победил и попрощался с болельщиками
16:34 (мск), источник: Р-Спорт

Сборная России по регби победила намибийцев в первом матче с новым тренером

КРАСНОДАР, 10 ноя — РИА Новости, Елена Дьячкова. Сборная России по регби одержала победу над командой Намибии в тестовом матче — первом с момента назначения на пост главного тренера валлийца Лина Джонса.

Наверх

Игра, прошедшая в субботу в Краснодаре, завершилась со счётом 47:20 (19:6) в пользу россиян. Джонс был назначен на пост главного тренера в августе, под его руководством сборная России сыграет на Кубке мира-2019 в Японии.

Попытки в составе российской команды занесли Станислав Сельский, Андрей Остриков, Даниил Потиханов, Владимир Остроушко, Василий Артемьев, Тагир Гаджиев, Василий Дорофеев. Юрий Кушнарев точно выполнил шесть реализаций.

В следующем тестовом матче, который пройдёт 24 ноября в британском Глостере, россияне сыграют с японцами. Сборные России и Японии в сентябре 2019 года встретятся в матче открытия Кубка мира.

 Вторая после Туктамышевой: еще одна российская фигуристка, которая любит похулиганить
Красавица-теннисистка подразнила читателей снимком из новой фотосессии
Туктамышева стала третьей на этапе Гран-при в Японии
Фернандес, Черышев и Головин не сыграют за сборную России
Форвард, который не нужен ЦСКА, зажег в сборной. Шведы повержены
Почему надо смотреть боксерский бой Усик — Белью
СМИ: Дзюба может сыграть с ЦСКА
Зобнин, Еременко, Комбаров и Самедов не полетели в Уфу
Двойная зарплата и коррупция. Football Leaks против «Ман Сити»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь