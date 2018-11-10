Сборная России по регби победила намибийцев в первом матче с новым тренером

Игра, прошедшая в субботу в Краснодаре, завершилась со счётом 47:20 (19:6) в пользу россиян. Джонс был назначен на пост главного тренера в августе, под его руководством сборная России сыграет на Кубке мира-2019 в Японии.
Попытки в составе российской команды занесли Станислав Сельский, Андрей Остриков, Даниил Потиханов, Владимир Остроушко, Василий Артемьев, Тагир Гаджиев, Василий Дорофеев. Юрий Кушнарев точно выполнил шесть реализаций.
В следующем тестовом матче, который пройдёт 24 ноября в британском Глостере, россияне сыграют с японцами. Сборные России и Японии в сентябре 2019 года встретятся в матче открытия Кубка мира.