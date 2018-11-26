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15:31 (мск), источник: ТАСС

Фиджиец Сереви назначен на пост главного тренера сборной России по регби-7

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Фиджиец Вайсале Сереви назначен на пост главного тренера сборной России по регби-7. Такое решение было принято на заседании высшего совета Федерации регби России (ФРР).

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Источник: AP 2018

Заседание высшего совета организации прошло в понедельник в Москве. В ходе мероприятия 50-летний Сереви представил план подготовки национальной команды к Мировой серии, которая проходит в Гонконге. Кандидатура фиджийца, а также представленный им план были утверждены единогласно.

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Председатель высшего совета ФРР Игорь Артемьев отметил, что федерация готова к полному финансированию национальной команды по плану Сереви. «Также хочу отметить, что федерация не будет вмешиваться в дела команды, потому что последнее слово за главным тренером. Мы можем только давать оценку по итогам выступлений», — сказал Артемьев.

Он добавил, что федерация составит финансовый план для подготовки сборной России к последующим соревнованиям.

На посту главного тренера сборной России по регби-7 Сереви сменил Андрея Сорокина, который был уволен в конце сентября.

Сереви считался одним из лучших игроком в мире в регби-7, за сборную Фиджи он выступал с 1989 по 2006 год, выиграв Кубок мира в 1997 и 2005 годах. В 2005—2007 годах он возглавлял национальную сборную, которую привел к победе в Мировой серии-2005/06. В 2012 году Сереви был включен в Зал славы Международного совета регби.

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