Фиджиец Сереви назначен на пост главного тренера сборной России по регби-7

Источник: AP 2018

Заседание высшего совета организации прошло в понедельник в Москве. В ходе мероприятия 50-летний Сереви представил план подготовки национальной команды к Мировой серии, которая проходит в Гонконге. Кандидатура фиджийца, а также представленный им план были утверждены единогласно.

Председатель высшего совета ФРР Игорь Артемьев отметил, что федерация готова к полному финансированию национальной команды по плану Сереви. «Также хочу отметить, что федерация не будет вмешиваться в дела команды, потому что последнее слово за главным тренером. Мы можем только давать оценку по итогам выступлений», — сказал Артемьев.

Он добавил, что федерация составит финансовый план для подготовки сборной России к последующим соревнованиям.

На посту главного тренера сборной России по регби-7 Сереви сменил Андрея Сорокина, который был уволен в конце сентября.