Фиджиец Сереви назначен на пост главного тренера сборной России по регби-7

Заседание высшего совета организации прошло в понедельник в Москве. В ходе мероприятия 50-летний Сереви представил план подготовки национальной команды к Мировой серии, которая проходит в Гонконге. Кандидатура фиджийца, а также представленный им план были утверждены единогласно.
Председатель высшего совета ФРР Игорь Артемьев отметил, что федерация готова к полному финансированию национальной команды по плану Сереви. «Также хочу отметить, что федерация не будет вмешиваться в дела команды, потому что последнее слово за главным тренером. Мы можем только давать оценку по итогам выступлений», — сказал Артемьев.
Он добавил, что федерация составит финансовый план для подготовки сборной России к последующим соревнованиям.
На посту главного тренера сборной России по регби-7 Сереви сменил Андрея Сорокина, который был уволен в конце сентября.
Сереви считался одним из лучших игроком в мире в регби-7, за сборную Фиджи он выступал с 1989 по 2006 год, выиграв Кубок мира в 1997 и 2005 годах. В 2005—2007 годах он возглавлял национальную сборную, которую привел к победе в Мировой серии-2005/06. В 2012 году Сереви был включен в Зал славы Международного совета регби.