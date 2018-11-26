Тренер: Сборная России по регби-7 должна квалифицироваться на Олимпиаду-2020

Источник: РИА "Новости"

Сереви был утвержден на пост главного тренера сборной России решением высшего совета ФРР в понедельник.

«Сборная России вылетела из Мировой серии в текущем сезоне, поэтому у игроков недостаточно уверенности в своих силах. Наши игроки действительно талантливы, но есть одна проблема — им не достает креативности. У нас есть необходимая инфраструктура для развития, но нам нужен качественный тренер, чтобы развивать игроков. Также нам не хватает финансирования для осуществления инициатив по всей России», — заявил Сереви.

«В идеале мы должны отобраться в Мировую серию сезона-2019/20, а также квалифицироваться на Олимпиаду-2020. Также нам нужно немного изменить систему мышления игроков, дать им понять, что мы действительно можем достичь чего-то в будущем. Я должен создать такую команду, которая станет семьей, я буду воспитывать креативность в наших игроках. Я хочу создать конкурентоспособную сборную мирового уровня», — добавил он.