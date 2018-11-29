Женская сборная России вышла в плей-офф этапа Мировой серии по регби-7 в Дубае
ТАСС, 29 ноября. Женская сборная России квалифицировалась в ¼ финала этапа Мировой серии по регби-7 в Дубае.
ТАСС, 29 ноября. Женская сборная России квалифицировалась в ¼ финала этапа Мировой серии по регби-7 в Дубае.
В заключительном матче группового этапа россиянки победили команду Кении (19:0), ранее российская команда проиграла ирландкам (0:26) и новозеландкам (12:29). Сборная России заняла третье место в группе А с 5 очками.
В ¼ финала россиянки снова сыграют с командой Новой Зеландии, встреча состоится в пятницу.