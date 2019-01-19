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20:56 (мск), источник: Р-Спорт

Регбисты «Енисея-СТМ» вновь уступили «Бристолю» в матче Кубка вызова

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Регбисты красноярского «Енисея-СТМ» потерпели шестое поражение на групповом этапе Кубка вызова, проиграв английскому клубу «Бристоль».

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Встреча группы 4, состоявшаяся в субботу в Бристоле, закончилась со счетом 107:19 в пользу хозяев поля.

«Енисей-СТМ» (одно очко в шести матчах) занял последнее место в группе и завершил выступление на турнире. Французский клуб «Ла-Рошель» (24 очка) и «Бристоль» (21) вышли в четвертьфинал Кубка вызова.

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