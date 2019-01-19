Регбисты «Енисея-СТМ» вновь уступили «Бристолю» в матче Кубка вызова

Встреча группы 4, состоявшаяся в субботу в Бристоле, закончилась со счетом 107:19 в пользу хозяев поля.

«Енисей-СТМ» (одно очко в шести матчах) занял последнее место в группе и завершил выступление на турнире. Французский клуб «Ла-Рошель» (24 очка) и «Бристоль» (21) вышли в четвертьфинал Кубка вызова.