Регбисты «Енисея-СТМ» вновь уступили «Бристолю» в матче Кубка вызова
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Регбисты красноярского «Енисея-СТМ» потерпели шестое поражение на групповом этапе Кубка вызова, проиграв английскому клубу «Бристоль».
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Регбисты красноярского «Енисея-СТМ» потерпели шестое поражение на групповом этапе Кубка вызова, проиграв английскому клубу «Бристоль».
Встреча группы 4, состоявшаяся в субботу в Бристоле, закончилась со счетом 107:19 в пользу хозяев поля.
«Енисей-СТМ» (одно очко в шести матчах) занял последнее место в группе и завершил выступление на турнире. Французский клуб «Ла-Рошель» (24 очка) и «Бристоль» (21) вышли в четвертьфинал Кубка вызова.