Российские регбистки уступили сборной США в ¼ финала этапа Мировой серии
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Женская сборная России по регби-7 проиграла команде США в четвертьфинале этапа Мировой серии в Сиднее.
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Женская сборная России по регби-7 проиграла команде США в четвертьфинале этапа Мировой серии в Сиднее.
Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 7:5 в пользу американок.
В следующем матче сборная России в полуфинале турнира за пятое место сыграет с командой Канады.