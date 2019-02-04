Судья не пустил россиянок в полуфинал

Источник: Спорт-Экспресс

Этап Мировой серии в Сиднее. Групповой раунд

Россия — Ирландия — 7:7. Россия — Фиджи — 12:21. Канада — Россия — 7:12. ¼ финала. Россия — США — 5:7. Полуфинал за 5-е место. Россия — Канада — 5:12. Матч за 7-е место. Россия — Испания — 34:5.

1 — 3 февраля в Сиднее прошел третий этап Мировой серии по регби-7 среди женских команд. Сборная России, несмотря на вполне приличную по качеству игру, заняла только 7-е место. Наши девушки были в шаге от попадания в первую четверку, но в четвертьфинале проиграли сборной США, пропустив решающую попытку на последних секундах.

К первому турниру в 2019 году сборная России подошла практически в оптимальном составе. В Австралии Андрей Кузин не смог рассчитывать на Дарью Шестакову, которая продолжает залечивать травму. Ее заменила Анна Баранчук.

В первом матче россиянок ждал принципиальный соперник — сборная Ирландии. В очных встречах этих команд на поле искры летят и лбы трещат. Вот и сейчас матч больше напоминал битву, где чуть чаще мячом владели ирландки. Счет был открыт лишь за две с половиной минуты до конца встречи. Ирландки смогли найти брешь на левом краю нашей обороны и совершили первую попытку. Реализация также была выполнена «зелеными» точно — 0:7. Шла последняя минута матча, когда Арина Быстрова, владея мячом около своей зачетки, решилась на рывок почти через все поле, чем поставила в тупик оборону ирландок. Попытка по центру вместе с реализацией Дарьи Лушиной позволили россиянкам уйти от поражения — 7:7.

Во втором матче сборную России ждала команда Фиджи, в стартовой встрече по всем статьям проигравшая Канаде — 12:36. Атлетичные фиджийки не позволили нашим ничего сделать в атаке. Вторую попытку команда Андрея Кузина совершила только на последних секундах — 12:21. Чтобы выйти в четвертьфинал, россиянкам было необходимо побеждать в последнем матче Канаду. Благодаря блестящей попытке Алены Михальцовой, которая совершила на правом краю жесткий контакт сопернице и убежала в отрыв, наша команда победила 12:7 и вышла в четвертьфинал со второго места.

В четвертьфинале фортуна была уже не так благосклонна. Выигрывая 5:0 до последних минут матча против США, сборная России упустила победу, а вместе с ней и путевку в полуфинал. Правда, арбитр не увидел в атаке, приведшей к попытке американок, игру вперед. Поражение 5:7, и бороться нам предстояло за 5-е место. В полуфинале за 5-е место канадки взяли реванш у сборной России, а вот в игре за 7-е место наши девушки не увидели на своем пути испанок, нанеся красно-желтым удар по самолюбию — 34:5.