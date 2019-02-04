Текущие события
Футбол. Зарубежный
3.02
Лион2
ПСЖ1
Футбол. Зарубежный
3.02
Реал3
Алавес0
Футбол. Зарубежный
3.02
Рома1
Милан1
Хоккей. НХЛ
3.02
Монреаль КанадиенсОТ4
Эдмонтон Ойлерз3
Хоккей. НХЛ
3.02
Каролина Харрикейнз3
Калгари Флэймз4
Хоккей. НХЛ
3.02
Вашингтон Кэпиталз0
Бостон Брюинз1
Футбол. Зарубежный
3.02
Эйбар3
Жирона0
Футбол. Зарубежный
3.02
Штутгарт2
Фрайбург2
Футбол. Зарубежный
3.02
Интер0
Болонья1
Футбол. Зарубежный
3.02
Манчестер Сити3
Арсенал1
Футбол. Зарубежный
3.02
Бетис1
Атлетико0
Футбол. Зарубежный
3.02
Аугсбург3
Майнц0
Футбол. Зарубежный
3.02
Лестер0
Манчестер Юнайтед1
Хоккей. КХЛ
3.02
Торпедо ННОТ2
Нефтехимик3
Хоккей. КХЛ
3.02
Сочи3
Локомотив4
Футбол. Зарубежный
3.02
Ним1
Монпелье1
Футбол. Зарубежный
3.02
Удинезе1
Фиорентина1
Футбол. Зарубежный
3.02
Дженоа1
Сассуоло1
Футбол. Зарубежный
3.02
СПАЛ0
Торино0
Футбол. Зарубежный
3.02
Вильярреал2
Эспаньол2
Все события
Фоторепортажи
16Возможно, это лучшие кадры «Спартака»
7Редкие кадры карьеры Евгения Ловчева
01:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Судья не пустил россиянок в полуфинал

Ошибка судьи на этапе Мировой серии в Сиднее оставила женскую сборную России за пределами первой четверки.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Этап Мировой серии в Сиднее. Групповой раунд

Россия — Ирландия — 7:7. Россия — Фиджи — 12:21. Канада — Россия — 7:12. ¼ финала. Россия — США — 5:7. Полуфинал за 5-е место. Россия — Канада — 5:12. Матч за 7-е место. Россия — Испания — 34:5.

1 — 3 февраля в Сиднее прошел третий этап Мировой серии по регби-7 среди женских команд. Сборная России, несмотря на вполне приличную по качеству игру, заняла только 7-е место. Наши девушки были в шаге от попадания в первую четверку, но в четвертьфинале проиграли сборной США, пропустив решающую попытку на последних секундах.

К первому турниру в 2019 году сборная России подошла практически в оптимальном составе. В Австралии Андрей Кузин не смог рассчитывать на Дарью Шестакову, которая продолжает залечивать травму. Ее заменила Анна Баранчук.

В первом матче россиянок ждал принципиальный соперник — сборная Ирландии. В очных встречах этих команд на поле искры летят и лбы трещат. Вот и сейчас матч больше напоминал битву, где чуть чаще мячом владели ирландки. Счет был открыт лишь за две с половиной минуты до конца встречи. Ирландки смогли найти брешь на левом краю нашей обороны и совершили первую попытку. Реализация также была выполнена «зелеными» точно — 0:7. Шла последняя минута матча, когда Арина Быстрова, владея мячом около своей зачетки, решилась на рывок почти через все поле, чем поставила в тупик оборону ирландок. Попытка по центру вместе с реализацией Дарьи Лушиной позволили россиянкам уйти от поражения — 7:7.

Во втором матче сборную России ждала команда Фиджи, в стартовой встрече по всем статьям проигравшая Канаде — 12:36. Атлетичные фиджийки не позволили нашим ничего сделать в атаке. Вторую попытку команда Андрея Кузина совершила только на последних секундах — 12:21. Чтобы выйти в четвертьфинал, россиянкам было необходимо побеждать в последнем матче Канаду. Благодаря блестящей попытке Алены Михальцовой, которая совершила на правом краю жесткий контакт сопернице и убежала в отрыв, наша команда победила 12:7 и вышла в четвертьфинал со второго места.

В четвертьфинале фортуна была уже не так благосклонна. Выигрывая 5:0 до последних минут матча против США, сборная России упустила победу, а вместе с ней и путевку в полуфинал. Правда, арбитр не увидел в атаке, приведшей к попытке американок, игру вперед. Поражение 5:7, и бороться нам предстояло за 5-е место. В полуфинале за 5-е место канадки взяли реванш у сборной России, а вот в игре за 7-е место наши девушки не увидели на своем пути испанок, нанеся красно-желтым удар по самолюбию — 34:5.

После трех этапов сборная России с 28 очками занимает 7-е место в турнирной таблице. Капитан сборной России Алена Михальцова продолжает возглавлять список самых полезных игроков турнира. Четвертый этап Мировой серии сезона-2018/19 пройдет в Китакюсю (Япония) 20 — 21 апреля. (Антон Хализов).

 "Монако" вот-вот уволит Анри. Никогда не догадаетесь, кто его заменит
Промес провел лучший матч за "Севилью". Он разорвал "Барсу"
Хет-трик Агуэро уничтожил «Арсенал». Третий гол он забил рукой
Тутберидзе научилась работать с мальчиками? Ее ученик выиграл ЧР
От Овечкина ждали рекорда, а он провалил матч после отпуска
Трусова выиграла юниорский чемпионат России по фигурному катанию
«Реал» разгромил «Алавес». Дальше — класико, дерби и «Аякс»
Гол Рашфорда принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Лестером»
«Атлетико» упустил шанс сократить отставание от «Барселоны»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь