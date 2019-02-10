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17:38 (мск), источник: ТАСС

Сборная России проиграла испанцам в первом матче на чемпионате Европы по регби

ТАСС, 10 февраля. Сборная России уступила команде Испании со счетом 14:16 в первом туре чемпионата Европы по регби. Встреча прошла в Мадриде.

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Источник: РИА "Новости"
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В субботу в рамках первого тура команда Грузии, являющаяся действующим чемпионом Европы, в гостях одержала победу над сборной Румынии (18:9), бельгийцы дома обыграли команду Германии (29:22).

Во втором туре сборная России в Сочи сыграет с командой Бельгии 16 февраля. Чемпион Европы определится по итогам однокругового турнира. Заключительный, пятый тур европейского первенства состоится 17 марта.

В 2018 году российская команда стала серебряным призером чемпионата Европы.

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