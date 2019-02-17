Россия разгромила Бельгию

Источник: Спорт-Экспресс

Чемпионат Европы. 2-й тур

Россия — Бельгия — 64:7 (33:7).

Результативные действия сборной России: попытки — Герасимов (2), Давыдов (2), Поливалов, Кононов, Гаджиев, Остроушко, Артемьев, Вавилин; реализации — Кушнарев (6), Янюшкин.

Лейтмотив практически всех комментариев после поражения сборной России от Испании в Мадриде в 1-м туре чемпионата Европы (14:16) сводился примерно к одному и тому же набору сожалений: сами виноваты, не хватает игровой практики, слишком много ошибок, постараемся реабилитироваться. Посему встреча с бельгийцами обязана была знаменовать собой зримое воплощение всех ранее не реализованных россиянами возможностей.

Так и получилось. Подопечные Лина Джонса с самого начала выглядели существенно лучше, и им оставалось лишь воплотить это преимущество в очки. Слишком долго ждать не пришлось: на двенадцатой минуте Дмитрий Герасимов положил первую попытку, после чего Юрий Кушнарев добавил еще два очка — 7:0.

Это было хорошее начало, которое получило не менее замечательное продолжение уже на шестнадцатой минуте, когда Тагир Гаджиев задорно прорвал линию обороны и в безумном прыжке, поневоле заставившем многих побеспокоиться за здоровье нападающего из «Кубани», приземлил мяч по центру ворот. Кушнарев снова был точен — 14:0.

К восемнадцатой минуте стало ясно, что бельгийцы чисто физически не справляются с мощью россиян: Андрей Поливалов положил свою первую попытку за сборную, также подкрепленную реализацией Кушнарева, и перевес стал уже вполне внушительным — 21:0. Спустя пять минут напомнил о себе убежавший по центру Герман Давыдов, и впечатление, что играют соперники принципиально разного класса, окончательно укрепилось. После того, как мяч в зачетном поле приземлил Виктор Кононов и счет стал 33:0, интрига была убита полностью, пусть бельгийцы затем и смогли набрать очки.

Но было ясно, что стороны в оставшееся до финального свистка время могут заниматься отработкой задач на будущее. И это лучше получалось у россиян: на 48-й минуте им удалась хорошая атака по правому флангу, которую завершил Василий Артемьев, положивший свою тридцать третью попытку за главную команду страны. На 53-й Остроушко сделал счет — 50:7, а Кушнарев дополнительно увеличил отрыв- 52:7.

Желтая карточка, которую на 63-й минуте схлопотал Евгений Матвеев, существенного перелома не внесла: наша сборная продолжала выглядеть намного сильнее. На 71-й минуте Давыдов сделал счет 57:7, а на 75-й Никита Вавилин положил последнюю попытку в этом матче — 62:7. Сергей Янюшкин установил окончательный счет — 64:7.

— Сегодня я очень доволен выступлением команды, — сказал после матча главный тренер россиян Лин Джонс. — Нам предстоит сыграть на Кубке мира, так что мы должны быть сильны, в хорошей физической форме и организованы. Сегодня нам удалось показать высокий уровень игры. Мы поработали над контролем мяча и тем, чтобы не давать соперникам набирать очки за счет штрафных, то есть над дисциплиной, и сегодня мы смогли все это реализовать в игре.

В 3-м туре 2 марта сборная России в гостях сыграет со сборной Германии.