Сборная ЮАР по регби-7 победила на этапе Мировой серии в Ванкувере
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Мужская сборная ЮАР обыграла команду Франции в финальном матче этапа Мировой серии по регби-7 в Ванкувере (Канада).
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Мужская сборная ЮАР обыграла команду Франции в финальном матче этапа Мировой серии по регби-7 в Ванкувере (Канада).
Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась победой южноафриканцев со счетом 21:12.
В матче за третье место сборная Фиджи со счетом 24:14 взяла верх над командой США.