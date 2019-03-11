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11:06 (мск), источник: Р-Спорт

Сборная ЮАР по регби-7 победила на этапе Мировой серии в Ванкувере

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Мужская сборная ЮАР обыграла команду Франции в финальном матче этапа Мировой серии по регби-7 в Ванкувере (Канада).

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Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась победой южноафриканцев со счетом 21:12.

В матче за третье место сборная Фиджи со счетом 24:14 взяла верх над командой США.

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