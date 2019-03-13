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16:48 (мск), источник: Р-Спорт

Главный тренер сборной России по регби назвал состав на матч против Грузии

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Главный тренер сборной России по регби Лин Джонс назвал состав на матч чемпионата Европы против команды Грузии.

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Матч состоится 17 марта в Краснодаре на стадионе «Кубань». Сборная Грузии уже обеспечила себе победу в турнире, россияне сохраняют шансы на место в тройке призеров. Для завоевания медалей чемпионата Европы российской команде необходимо побеждать в предстоящем матче.

Стартовый состав сборной России на матч с Грузией выглядит следующим образом: Валерий Морозов, Станислав Сельский, Иннокентий Зыков, Андрей Остриков, Андрей Гарбузов, Антон Сычев, Тагир Гаджиев, Виталий Живатов, Алексей Щербань, Юрий Кушнарев, Михаил Бабаев, Дмитрий Герасимов, Владимир Остроушко, Герман Давыдов, Василий Артемьев.

Запасные: Евгений Матвеев, Сергей Секисов, Азамат Битиев, Богдан Федотко, Роман Ходин, Дмитрий Перов, Рамиль Гайсин, Виктор Кононов.

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