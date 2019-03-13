Главный тренер сборной России по регби назвал состав на матч против Грузии

Матч состоится 17 марта в Краснодаре на стадионе «Кубань». Сборная Грузии уже обеспечила себе победу в турнире, россияне сохраняют шансы на место в тройке призеров. Для завоевания медалей чемпионата Европы российской команде необходимо побеждать в предстоящем матче.