Россия против Грузии. Пропустить невозможно

Источник: Спорт-Экспресс

Россия после четырех матчей имеет в своем активе 11 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице. Сборная Грузии выиграла все четыре и обеспечила себе победу в чемпионате Европы 2019 года. В активе команды Милтона Хейга 18 очков. «Медведям», чтобы завоевать серебряные или бронзовые медали турнира, надо побеждать «лелос».

Все бы ничего, да только сборная Грузии вот уже более четверти века остается для российских регбистов уникальным раздражителем. Шутка ли — единственная на данный момент победа над «лелос» была одержана почти 26 лет назад, в мае 1993-го, а единственный ничейный результат датируется 2002 годом. Во всех остальных 20 встречах победу одерживала команда Грузии.

Однако любая серия заканчивается. Так почему бы сейчас сборной России не победить Грузию и не снять многолетнее проклятие?

Кроме того, предстоящий матч будет интересен и тем, что обе команды осенью сыграют на главном турнире четырехлетия — Кубке мира. Он пройдет в Японии с 20 сентября по 2 ноября.

— У нас идет очень болезненный процесс формирования команды, — говорит капитан сборной России Василий Артемьев. — Все игроки, кроме разве что Андрея Острикова, являются продуктами своих российских клубов и нашего внутреннего чемпионата. Мы с огромным трудом пытаемся переделывать себя, избавляться от вредных привычек, приобретенных с годами игры на откровенно низком уровне, пытаемся научиться понимать современное международное регби и соответствовать его требованиям. Знаем, как в Краснодаре любят и понимают регби, поэтому ждем мощную поддержку от наших болельщиков. Игроки сборной России, обещаю, постараются сделать все, чтобы подарить праздник всем, кто в этот день придет на стадион «Кубань»!

— Сборная России за последнее время стала намного сильнее с точки зрения тактики, техники и физического состояния, — уверен игрок сборной Грузии Лаша Хмаладзе. — Безусловно, имеет значение, что российские клубы уже несколько лет выступают в Кубке вызова, набираются опыта, уровень их игры растет. Прогресс очевиден, этого невозможно не видеть. Но и мы не сидим сложа руки, команда развивается, к нам приходят очень хорошие ребята из юношеской сборной. Мы уже обеспечили себе победу в чемпионате Европы 2019 года, но на игру с Россией настраиваемся самым серьезным образом. Эта команда была и остается для нас очень принципиальным соперником. Обещаю, что мы сделаем все возможное, чтобы вернуться из Краснодара с победой.

Ближайший уик-энд будет интересен и тем, что сборные России и Грузии проведут два матча — днем ранее первых сборных сыграют команды Россия А и Грузия XV. Эта встреча пройдет на стадионе «Труд» и начнется в 15.00. Вход на оба матча для зрителей свободный.

Чемпионат Европы-2019. Положение команд. 1. Грузия — 18 очков. 2. Испания — 13. 3. Россия- 11. 4. Румыния — 10. 5. Бельгия — 4. 6. Германия — 1.