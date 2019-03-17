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18Главные достижения российских клубов в еврокубках
10«Барселона» прошла в четвертьфинал Лиги чемпионов
17:44 (мск), источник: ТАСС

Сборная России завоевала бронзу чемпионата Европы по регби

КРАСНОДАР, 17 марта. /ТАСС/. Сборная России заняла третье место на чемпионате Европы по регби. В заключительном матче турнира россияне уступили команде Грузии со счетом 6:22.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла в Краснодаре на стадионе «Кубань». Сборная Грузии благодаря победе стала чемпионом Европы.

В другом матче испанцы одержали победу над немцами со счетом 33:10 и стали серебряными призерами чемпионата Европы.

Чемпионат Европы проходил в формате однокругового турнира, участие приняли сборные России, Бельгии, Германии, Грузии, Испании и Румынии.

Российские регбисты стали бронзовыми призерами чемпионата Европы в седьмой раз.

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