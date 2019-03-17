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20:29 (мск), источник: Sport24

Россия без шансов проиграла Грузии на чемпионате Европы и упустила медаль. Но есть и позитив

Все перевернулось за несколько минут.

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Источник: AFP 2019

17 марта сборная России проводила свой последний матч в Кубке европейских наций по регби. Это главный турнир континента для команд не из элиты. Англия, Ирландия, Италия, Уэльс, Франция и Шотландия на голову выше всех остальных и соревнуются в отдельном Кубке шести наций.

Но на чемпионате Европы для простых смертных тоже есть свой лидер — Грузия. Эта команда за последние восемь розыгрышей трофея лишь раз упускала золотые медали. Последняя победа была достигнута уже в этом году. «Лелос» уничтожили соперников во всех четырех матчах с общим счетом 140:28 и ехали в Россию на последний тур уже в ранге досрочного победителя.

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Наши регбисты цеплялись за медаль. После четырех туров в активе «медведей» было две победы, два поражения и промежуточное третье место. Чтобы его удержать, надо было обыгрывать Грузию. А это — из разряда фантастики. Почему? Отвечает статистика. За 22 очных матча наши регбисты одержали всего лишь одну победу, одна игра завершилась вничью и 20 раз выигрывал соперник. Единственный успех россиян пришелся на 1993 год. Четверть века без побед — пугающий срок.

Но шансы у нас были все равно. Кроме фактора своего поля и запредельного настроя, свою роль должна сыграть турнира мотивация грузин. Вернее, ее отсутствие. Зачем напрягаться, когда золото уже в кармане? Но эта логика — не для «Лелос». В Краснодар гости привезли свой сильнейший состав, за исключением нескольких травмированных топ-игроков. Россия для Грузии — принципиальный оппонент.

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С самого начала вперед полетели россияне. Игроков гнали несколько тысяч зрителей, которых от похода на стадион «Кубань» не отпугнул сильнейший ливень. Хватало на трибунах и фанатов сборной Грузии.

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Первый опасный момент возник на третьей минуте. Наши заработали штрафной на левом фланге. Из-за постоянных стычек лидер и лучший бомбардир сборной России Юрий Кушнарев подошел к мячу только через две минуты. И промахнулся. Не хватило нескольких сантиметров.

А грузины своим шансом воспользовались. На 8-й минуте гости заработали штрафной, который легко реализовал Сосо Матиашвили — 0:3.

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Всю первую четверть игры давили россияне. Грузины практически не выходили со своей половины поля. Игра была осложнена из-за мокрого мяча, который постоянно выскакивал из рук игроков.

Россияне сопернику почти ни в чем не уступали. Только в схватках преимущество было у оппонентов. Грузины постоянно перемалывали наших, отодвинув от своих ворот несколько опасных атак.

В середине тайма гости проводили затяжную атаку в пяти метрах от нашей зачетной линии. Казалось, что результативная попытка близко, но резкая контратака хозяев, штрафной и уверенная реализация Кушнарева игру перевернули — 3:3.

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К сожалению, ненадолго. В концовке тайма «медведей» просто задавили. Медленно от схватки к схватке соперник полз вперед. Россияне ничего не могли поделать с «Лелос» и бесконечно нарушали правила. В конце концов, арбитр не выдержал и засчитал нам штрафную попытку. Это произошло уже по истечении основных 40 минут игры. Команды отправились на перерыв при счете 3:10.

Второй тайм начался для сборной России катастрофически. Наши выносили мяч после схватки на своей половине — ситуация вроде бы дежурная, однако игрок грузинской сборной накрыл удар, а его партнер по команде провел попытку — 3:15. Это был привоз на ровном месте. Одна радость: досадная ошибка стоила нам не семь баллов, а пять — Матиашвили промахнулся при реализации.

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За несколько минут чистого игрового времени перевернулось все — ничья превратилась в пятикратное преимущество «Лелос». Но спустя десять минут хозяева вновь обрели надежду. Быстрая атака россиян завершилась фолом соперника, штрафным почти по центру и вторым точным ударом от Кушнарева — 6:15.

Надежда теплилась всего пару минут. Соперник добавил, провел попытку и был точен в реализации — 6:22. 16 очков с таким соперником — отрыв неотыгрываемый.

На радость публике россияне проводили концовку матча в атаке. Провести свою единственную попытку нам так и не удалось. Грузия победила — 22:6. Шансов у наших ребят, если быть честными, не были от слова совсем. Но нельзя не отметить, как «медведи» боролись весь матч.

Сразу после матча «Лелос» получили кубок за победу в чемпионате Европы, а россияне остались без медалей. В параллельном матче Румыния обыграла Бельгию и отобрала у нас бронзу.

Шанс исправиться у «медведей» будет осенью. Во второй раз в своей истории сборная России примет участие в Кубке мира — самом крутом турнире в этом виде спорта. Мы там далеко не фавориты, и даже одна победа будет для нас хорошим результатом, потому что раньше в финальной части Кубка мира российские регбисты не выигрывали никогда. Соревнования пройдут в Японии с 20 сентября по 2 ноября.

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