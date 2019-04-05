Сборная России по регби-7 победила уругвайцев в отборе Мировой серии

Сборная России по регби-7 победила уругвайцев в отборе Мировой серии

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Мужская сборная России по регби-7 победила команду Уругвая в матче отборочного турнира Мировой серии, который проходит в Гонконге.