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10:24 (мск), источник: Р-Спорт

Сборная России по регби-7 победила уругвайцев в отборе Мировой серии

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Мужская сборная России по регби-7 победила команду Уругвая в матче отборочного турнира Мировой серии, который проходит в Гонконге.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча группы F завершилась со счетом 26:0 в пользу россиян.

Позже в пятницу российская команда сыграет со сборной Ямайки.

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