Сборная России по регби-7 победила уругвайцев в отборе Мировой серии
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Мужская сборная России по регби-7 победила команду Уругвая в матче отборочного турнира Мировой серии, который проходит в Гонконге.
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Мужская сборная России по регби-7 победила команду Уругвая в матче отборочного турнира Мировой серии, который проходит в Гонконге.
Встреча группы F завершилась со счетом 26:0 в пользу россиян.
Позже в пятницу российская команда сыграет со сборной Ямайки.